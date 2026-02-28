Cantabria amanece sin incendios pero mantiene el nivel 2 del operativo por el regreso del sur

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio en Merilla.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este sábado sin incendios forestales activos de los más de 200 provocados este febrero, a lo que ha ayudado la lluvia caída en la jornada de este viernes y durante esta madrugada, según la última actualización facilitada por el Gobierno autonómico.

A pesar de ello, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma ante la previsión de que este domingo retome el viento sur y el nivel de riesgo alto, ha informado el director general de Montes, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Ante las condiciones meteorológicas favorables con la previsión de precipitaciones, el Gobierno desactivó ayer la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT).