Cantabria apoya a Unicef para mejorar la recogida de residuos urbanos y la higiene en Mauritania

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha apoyado un proyecto de Unicef que ha puesto en marcha varias iniciativas en Der Aim, un distrito periférico de Nuakchot, la capital de Mauritania, para mejorar la recogida de residuos y el higiene. La principal iniciativa ha consistido en la formación de siete grupos de jóvenes para recoger residuos periódicamente, ya que se acumula en las calles.

Siguiendo el modelo de "agrupación de vecindarios" que se organiza en colaboración con las autoridades, han formado, equipado y acompañado a jóvenes para diseñar la recogida en hogares vulnerables, escuelas y centros de salud, que han mejorado "notablemente" su acceso a infraestructuras de agua potable y saneamiento, ha informado Unicef.

Unos 600 hogares se han suscrito a este sistema, que ha recibido una valoración "muy positiva", ya que los beneficiados, que antes acumulaban residuos en la puerta casa hasta que se hacía insostenible, ahora cuentan con este sistema que pasa con frecuencia y mantiene sus calles libres de suciedad y olores.

Como parte del proyecto también se han realizado actividades para mejorar las prácticas higiénicas familiares y comunitarias, con especial foco en la higiene menstrual. Además, ha puesto en marcha un programa de sensibilización, formación y educación sobre higiene y gestión de letrinas en 25 escuelas.

El rápido crecimiento de la población en Dar Naim supone un reto para la red de distribución de agua potable y la gestión de residuos. Esto tiene un impacto negativo en la población, que queda expuesta a condiciones insalubres con basura acumulada por las calles, situación que empeora con las frecuentes inundaciones.

El comité de UNICEF España en Cantabria ha presentado este martes los resultados de este proyecto cuyo objetivo es garantizar el derecho al agua, higiene y saneamiento, en el que ha reforzado la innovación sostenible, participación y oportunidades de la población joven.

Al finalizar la presentación, a la que han acudido representantes de instituciones, entidades y colaboradores de Cantabria, se ha dialogado sobre el efecto multiplicador de estas acciones que impactan en la infancia y la juventud y provocan cambios duraderos.

"Desde UNICEF trabajamos cada día para hacer que esos derechos sean una realidad en todos los países en los que trabajamos, comprometidos con la protección, la educación y la supervivencia. La infancia es la fuerza que nos mueve y juntos marcamos la diferencia", ha señalado la presidenta de UNICEF Comité Cantabria, Isabel Cubría.

Por su parte, la especialista de Programas Internacionales de UNICEF España María Melón ha destacado que en el contexto de Der Aim los servicios de acceso al agua, saneamiento e higiene se habían identificado como "una de las acciones prioritarias para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente para las mujeres y las niñas".