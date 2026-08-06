Cantabria aumenta su población un 0,20% en el segundo trimestre, por el incremento de extranjeros

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Alcanza los 599.056 habitantes

SANTANDER/MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Cantabria ha crecido en el segundo trimestre del año en 1.195 habitantes, un 0,20 por ciento más en comparación con el trimestre anterior, hasta alcanzar los 599.056 residentes a 1 de julio.

Este repunte se ha producido debido al auge de residentes extranjeros, con 1.052 personas más, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la región ha registrado el octavo menor incremento de las comunidades autónomas, ligeramente por debajo de la media nacional situada en un 0,21%.

De los 1.195 nuevos habitantes en Cantabria, 640 fueron hombres --que alcanzan los 290.615, el 48,5% del total de habitantes-- y 555 mujeres, que ya son en la comunidad 308.441.

Del total, 545.567 habitantes en la comunidad son de nacionalidad española y 53.489, extranjera.

Según la estadística del INE, en Cantabria, a 1 de julio de 2026, había un total de 251.024 hogares, 788 más que en el trimestre anterior.

De ellos, en 78.212 vivía una sola persona --los más frecuentes--; en 74.548 tenían dos; en 49.565 había tres ocupantes y en 48.699 habitaban cuatro o más personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero.

De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). A continuación se hallan la peruana (5.500), rumana (5.300)española (4.000), italiana (3.700), ucraniana (3.200), china y hondureña, ambas con 2.700 salidas.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).