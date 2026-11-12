Cantabria aumenta su población un 0,3% en el tercer trimestre por el incremento de extranjeros

Infografía con cifras de población en Cantabria a octubre de 2026, según la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE) - Europa Press

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Cantabria ha crecido en el tercer trimestre del año en 1.770 habitantes, un 0,3 por ciento más en comparación con el segundo, hasta alcanzar los 600.599 residentes a 1 de octubre, el valor máximo de toda la serie histórica.

Este repunte se ha producido debido al auge de residentes extranjeros, con 1.142 más, lo que supone un incremento trimestral del 2,15%, un alza mayor que la registrada entre los nacionales, que ha sido de 628 personas (+0,12%), según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento de población de Cantabria está ligeramente por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 0,26%, y solo menor que los registrados en otras cuatro autonomías: Comunidad Valenciana (+0,48%), Comunidad de Madrid (+0,46%), La Rioja (+0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), además de en la ciudad autónoma de Melilla (+0,36%).

Un alza igual que el de Cantabria han tenido en Aragón y Asturias, también del 0,3%.

De los 1.170 nuevos habitantes en Cantabria, 885 fueron hombres --que alcanzan los 291.347, el 48,51% del total de habitantes-- y otros 885 mujeres, que ya son en la comunidad 309.252.

Del total, 546.237 habitantes en la comunidad son de nacionalidad española y 54.362, extranjera.

Según la estadística del INE, en Cantabria, a 1 de octubre de 2026, había un total de 252.048 hogares, 990 más que en el trimestre anterior.

De ellos, en 78.809 vivía una sola persona --los más frecuentes--; en 75.024 tenían dos; en 49.509 había tres ocupantes y en 48.706 habitaban cuatro o más personas.

DATOS NACIONALES

En términos generales, la población de España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026 y se situó en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, alcanzando también el valor máximo de la serie histórica.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado en Espaaña fue del 0,88%, al sumar 435.551 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total.

Esta población nacida en el extranjero, de 10.433.091 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237, minetras que la población de nacionalidad española creció en 43.340.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, con 33.200 llegadas a España, la española (23.600) y la venezolana (19.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas.