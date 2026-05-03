Cantabria autoriza el pago de 5,5 millones a 91 ayuntamientos del primer plazo del Plan de Inversiones Municipales

Imagen de archivo de una actuación en Los Corrales de Buelna - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha autorizado el pago de 5.460.000 euros a 91 ayuntamientos, correspondiente al primer plazo del Plan de Inversiones Municipales, mientras que el pago de los 11 ayuntamientos restantes se realizará "en las próximas semanas", conforme se resuelvan los trámites administrativos pendientes.

El titular del área, Roberto Media, ha destacado que es "uno de los programas más importantes que impulsa la Consejería", tanto por su presupuesto como por su capacidad para generar actividad económica en los 102 municipios.

En total, el Plan movilizará 44,6 millones de euros en cuatro años, de los que 26,6 serán aportados por el Ejecutivo regional y, los casi 18 millones restantes, por los propios ayuntamientos.

Es una herramienta destinada a financiar obras y actuaciones prioritarias para todos los municipios, con el objetivo de mejorar infraestructuras, reforzar los servicios públicos y contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, ha informado el Gobierno cántabro.

En este sentido, Media ha subrayado que el Ejecutivo asume la mayor parte de la financiación para que los ayuntamientos tengan que hacer el menor esfuerzo inversor posible, "porque somos conscientes de que muchos de ellos no podrían afrontar estas inversiones por sí solos".

Además, el actual decreto introduce una mejora "significativa", con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos la ejecución de sus proyectos, porque la aportación del Gobierno pasa del 70% al 80% en la mayoría de municipios, y reduce la financiación municipal del 30% al 20%; y en el caso de los ayuntamientos rurales con reto demográfico, la aportación municipal se reduce del 20% al 5%, y el Ejecutivo asume el 95% restante.

Por su parte, en los municipios de Tresviso y Valle de Villaverde, el Gobierno financiará el 100% de las actuaciones, atendiendo a su ubicación geográfica especial.

60.000 EUROS POR MUNICIPIO

El abono de las ayudas se realizará durante cuatro ejercicios. De manera inmediata, cada ayuntamiento recibirá un primer pago anticipado de 60.000 euros, al que se sumará un segundo anticipo del 30% en 2027 y un tercero del 25% en 2028. El importe restante se abonará en 2029, una vez justificada la ejecución de las actuaciones subvencionadas.

El plazo máximo de justificación se extenderá hasta el 29 de octubre de 2029 en aquellos casos en los que se conceda una prórroga.

Tras cerrarse el plazo de presentación de proyectos, el pasado 31 de octubre, se recibieron un total de 146 proyectos, de los que 130 se aprobaron desde la Dirección General de Obras Públicas y los otros 16 restantes desde la Dirección General de Aguas y Puertos.