Cantabria baja a nivel 1 el PLATERCANT al estar reducidos y controlados los incendios en León

Varias personas tratan de extinguir un fuego, a 19 de agosto de 2025, en el Puerto de San Glorio, León, Castilla y León (España).

El Gobierno regional ha reducido el nivel de riesgo del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) a situación 1 al estar ya reducidos y controlados los fuegos activos en la provincia de León, en el límite con la comunidad autónoma.

No obstante, esta "desescalada" no supone ningún cambio en el operativo, ya que continúan constituidos el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), para coordinar los trabajos de contención y supervisar la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

Así lo ha indicado la consejera de Presidencia del Ejecutivo cántabro, Isabel Urrutia, que ha explicado que el primero de estos organismos, el CECOP, cambiará su composición al rebajarse el nivel de riesgo.

Quedará formado por personal de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, el Servicio de Emergencias de Cantabria, todos del Gobierno autonómico, y la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

NO MEDIOS AÉREOS DEL ESTADO A CANTABRIA

Por otro lado, Urrutia ha indicado que el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha informado al Gobierno regional que no remitirá medios aéreos de extinción a Cantabria, como la comunidad había solicitado, al no haber incendios activos en la región.

La titular de Emergencia ha señalado que desde el organismo de coordinación nacional han indicado que la solicitud de medios la tiene que realizar el CECOP de Castilla y León, que es donde están activos los incendios que lindan con Cantabria, y para que así el CENEM "decida asignar hidroaviones" al área de León que limita con la región y que es donde "Cantabria entiende que es necesaria el agua".

Ante esta situación, la consejera ha señalado que Cantabria "no quiere que Castilla y León quite un medio importante en extinción de un punto para llevarlo a otro".

Por ello, ha insistido en que lo que se ha solicitado el CECOP cántabro "son medios adicionales, más allá de los ya designados a la comunidad vecina, para atajar un fuego de muy difícil acceso en un terreno que, aunque pertenece a León, es el área de intervención designada al operativo cántabro, puesto que linda con nuestra comunidad y amenaza nuestro territorio".

En este sentido, Urrutia ha puntualizado que "para relacionarnos con Castilla y León no necesitamos al Estado". Por esa razón, ha indicado que el pasado jueves se activó el PLATERCANT, para poder colaborar en el marco de la emergencia nacional con la comunidad vecina, concretamente en las provincias de León, Palencia y Zamora.

"Vamos a seguir realizando labores preventivas y de extinción de los incendios forestales que están en tierra leonesa", ha enfatizado la consejera, que ha apuntado que el Gobierno autonómico seguirá "intentando llegar con el helicóptero" del Ejecutivo --hasta ahora no ha podido intervenir por la niebla-- "y continuaremos controlando los fuegos que solo tienen como vía de extinción la aérea".

"Seguimos necesitando medios aéreos para atacar el fuego, pero ante la respuesta negativa del Estado, no tiene ningún sentido mantener una situación 2, puesto que nuestra relación con Castilla y León es plenamente válida en situación 1 de la emergencia", ha añadido.

En nivel 1, el operativo cántabro seguirá "vigilando y controlando todas las zonas afectadas" y "cómo evolucionan esos incendios en tierra leonesa que amenazan a Cantabria". Y, para concluir, ha matizado que no se descarta que, si la situación se complicase, Cantabria tenga que volver a elevar a situación 2 el PLATERCANT.

SITUACIÓN CONTROLADA EN LEÓN

La situación en el terreno continúa controlada, con incendios estabilizados, en los tres flancos ubicado en la provincia de León en los que trabajan bomberos forestales y agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, dos en Picos de Europa (Coriscao y Remoña) cercanos a la frontera cántabra y otro en Portillo de las Yeguas.

En cuanto al foco en la provincia de Palencia, los efectivos siguen realizando tareas de vigilancia y control.

La meteorología continúa este miércoles siendo favorable a los intereses del operativo, ya que hay temperaturas bajas, inferiores a 10 grados por encima de 1.500 metros, con altos índices de humedad relativa superiores al 90%, viento flojo y moderado de componente norte y precipitaciones débiles.

Estas condiciones meteorológicas han rebajado el nivel de riesgo de los incendios por lo que el operativo de lucha contra el fuego mantiene únicamente en nivel 2 las comarcas forestales 1 y 2 (Liébana), y 5 y 6 (Campoo-Los Valles).