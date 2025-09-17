Cantabria, la CCAA con mayor descenso de nacimientos hasta julio, un 3,59%

Las defunciones hasta agosto crecieron un 0,66%, el séptimo mayor aumento del país

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado hasta julio la mayor caída del país en nacimientos, con un descenso del 3,59% respecto al mismo periodo de 2024 y frente a un incremento a nivel nacional del 0,38%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, Cantabria continúa con una tendencia descendente, con la que rompe el crecimiento en natalicios que mantuvo a lo largo de todos los meses de 2024, en los que lideró el incremento en el país al igual que en el conjunto del año, que cerró con un aumento del 13,31%.

En julio se han registrado en Cantabria 254 nacimientos, 46 menos que en el mismo mes del pasado año, y durante estos siete primeros meses los acumulados en la comunidad ascienden a 1.734, un 3,56% que en el mismo periodo de 2024, cuando se sumaban 1798.

En cuanto a la edad de las madres cántabras, el arco entre los 30 y los 39 años se sitúa como el que más nacimientos suma en julio, con 175 alumbramientos, y también en el acumulado de los siete primeros meses del año, con 1.179.

Atendiendo solo a los datos de julio, las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 44, mientras que las mujeres de 40 a 49 han sumado 33. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado dos nacimientos.

DEFUNCIONES

Por otro lado, Cantabria ha registrado 4.157 defunciones hasta la semana 35 (que abarca del 25 al 31 de agosto), lo que supone un 0,66% más que en el mismo periodo del año anterior, la séptima comunidad con mayor incremento en el acumulado, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.