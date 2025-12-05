Cantabria cerró noviembre con 14.872 personas a la espera de operarse, un 5% menos que el mes anterior

Archivo - Quirófano de Valdecilla - HOSPITAL VALECILLA - Archivo

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cerró noviembre con 14.872 pacientes a la espera de someterse a una operación quirúrgica, un 5 por ciento menos que al finalizar el mes anterior, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) consultados por Europa Press.

La demora media también ha bajado a 135,5 días (aproximadamente 4,5 meses) frente a los 142,7 a cierre de octubre, esto es 7,2 días menos.

De esta manera, y tras varios meses, Cantabria baja del umbral de los 15.000 pacientes, algo que no ocurría desde junio, mes que se cerró con 14.652 personas en espera, una cifra ligeramente por debajo de la que se ha registrado ahora a cierre de noviembre.

Y en comparación con la situación de hace un año, la lista de espera se ha reducido un 15,1%, ya que noviembre de 2024 cerró con 17.524 pacientes aguardando para someterse a una operación y a cierre del undécimo mes de 2025, hay 2.652 menos.

En noviembre, se llevaron a cabo 3.142 cirugías programadas --el 79 por ciento durante las mañanas (2.489) y las 653 restantes por la tarde-- y 423 urgentes.

Por especialidades, traumatología acumula 4.854 pacientes a la espera de someterse a una operación; oftalmología 3.321; 2.468 en cirugía general y digestivo, y 1.012 en otorrinolaringología.

CRECE LA LISTA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y AUMENTA LA DEMORA

Por otra parte, noviembre acabó con 41.936 pacientes en lista de espera para una prueba diagnóstica, 2.503 más que a cierre de octubre, lo que supone un incremento del 6,35%, con una demora media de 62,7 días, 1,9 más con respecto a octubre.

De este total, 10.335 esperan una ecografía; 7.443 una resonancia; 4.622 una endoscopia; 1.973 un TAC; 1.526 una mamografía, y el resto otro tipo de pruebas.

BAJA LIGERAMENTE LA LISTA DE ESPERA DE CONSULTAS

Mientras, la lista de espera en consultas asciende a cierre de noviembre a 37.368 cántabros, casi un 0,85% menos que el mes anterior.

En este caso, la demora media se ha situado en los 55,7 días, 2 días menos que en octubre.

Concretamente, hay 5.475 pacientes a la espera de una consulta de traumatología; 3.447 una de dermatología; 2.688 una de oftalmología; 1.910 una de digestivo; 1.699 una de obstetricia y ginecología; 1.415 de cardiología; 1.323 de urología; 1.093 de cirugía general y digestivo; 1.075 de neurología, y el resto se reparten en otro tipo de especialidades.