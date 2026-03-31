Cantabria cierra 2025 con un superávit de 54 millones, equivalente al 0,29% de su PIB

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MADRID/SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cerró 2025 con un superávit en sus cuentas de 54 millones de euros, que equivale al 0,29 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

Así, Cantabria cerró el pasado ejercicio con 76 millones de superávit menos que el que registró al término de 2024, que fue de 130 millones, equivalente al 0,73% de su PIB.

Además de la comunidad autónoma, otras siete cerraron el pasado año con superávit: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco.

De éstas comunidades que cerraron 2025 en positivo, Cantabria fue la tercera con un menor superávit en términos absolutos. Sin embargo, en función de su PIB, fue la tercera que más.

Por el contrario, nueve comunidades autónomas cerraron el año con déficit en sus cuentas públicas, siendo la Comunidad Valenciana la que registró un peor dato en términos brutos, con uno de 2.411 millones.

Sin embargo, en función de su PIB, Murcia fue la que anotó el peor resultado, ya que el déficit que ha registrado es equivalente al 1,56% de su PIB.

El conjunto de las comunidades autónomas cerró con un déficit del 0,3%, frente al 0,18% del ejercicio anterior, un incremento que, en cualquier caso, "es compensado por la mayor reducción del déficit de la Administración Central, que una vez más asume el mayor esfuerzo fiscal", ha indicado el Ministerio de Hacienda.

DATOS NACIONALES

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2025 en el 2,18% del PIB, por debajo del dato de 2024 (2,86%) y se situó en 36.780 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales.

De esta forma, España ha mejorado por sexto año consecutivo el objetivo pactado con la Comisión Europea, que estaba fijado en el 2,5% el pasado ejercicio.

Si se contabilizan los recursos destinados para paliar los efectos de la DANA, el déficit se situaría en 40.330 millones de euros, un 2,39% del PIB.

Los datos, que serán remitidos hoy a Eurostat, muestran que España en 2025 redujo su déficit siete décimas, respecto al 2,9% del cierre de 2024 y otras tres décimas respecto al compromiso recogido en el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea.

Asimismo, el déficit del 2,18% también mejora por sexto año consecutivo las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales como el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

"El dato de cierre del 2,18% es el más bajo desde el estallido de la crisis financiera en 2008, por lo que España registró el año pasado el déficit más bajo en 18 años, lo que refleja el avance en el saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes", han destacado desde el Departamento que dirige ahora Arcadi España.

En términos absolutos, el cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas en 2025 se ha situado en 36.780 millones de euros, lo que supone una reducción de 8.811 millones de euros, es decir, un 19,3% menos que en 2024.

El nuevo ministro de Hacienda ha destacado "la política presupuestaria creíble y responsable" del Gobierno que, además, ha hecho compatible "reducir el déficit y fortalecer el Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones por las medidas durante la Covid, las catástrofes naturales como la DANA o por las guerras en Ucrania e Irán".

Por su parte, la exministra de Hacienda María Jesús Montero ha destacado los resultados del déficit en un mensaje publicado en la red social 'X', "Es posible sanear las cuentas y reforzar el Estado de bienestar. Y así lo haremos en Andalucía a partir del 17 de mayo", ha remarcado.

Si se desglosa por subsectores la Administración Central volvió a liderar un año más los esfuerzos de reducción del déficit. En concreto, cerró el año pasado en el 1,86% del PIB, frente al 2,61% del año anterior. Si se tiene en cuenta el impacto DANA, el déficit de la Administración Central se sitúa en el 1,97%, frente al 2,94% de 2024.

Frente al déficit del 0,3% de las comunidades autónomas --del 0,39% incluyendo el impacto de la DANA--, las entidades locales cerraron con un superávit del 0,3%, algo inferior al 0,4% del año anterior.

Por último, la Seguridad Social también siguió mejorando y cerró con un déficit de 0,33%, frente al 0,52% del año anterior, una reducción que se debe principalmente a la buena evolución de las cotizaciones sociales, que crecen un 6,7%.