Cantabria, a la cola de emancipación juvenil con una tasa del 11,7% en 2025, dos puntos menos que un año antes

Archivo - Jóvenes en la entrada de la Universidad de Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo el 11,7 por ciento de los jóvenes de Cantabria están emancipados, la menor tasa del país, junto con Extremadura, con 2,8 puntos por debajo de la media nacional (14,5%) y dos menos que tenía la región un año antes.

Así lo revela el Observatorio de Emancipación 2025 del Consejo de la Juventud de España que representantes de este órgano, y del de Cantabria, han presentado este viernes al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), al que han trasladado su "preocupación" por estos datos que "impiden desarrollar proyectos de vida personales" y la "autonomía" de los jóvenes.

Vidal de la Torre, representante del Consejo de la Juventud de Cantabria, ha calificado de "desastrosos" los datos en la comunidad ya que no solo muestran que es una de las autonomías con peores datos de emancipación juvenil sino que, además, están decayendo, y los ha achacado en gran medida al problema de la vivienda.

"La juventud cántabra no se emancipa, no porque no quiera, sino porque no puede", ha señalado De la Torre, que ha explicado que un alquiler en la región se lleva alrededor del 80% del sueldo de un joven cántabro.

Además, ha precisado que ello no se debe a que los jóvenes de la comunidad no estén formados para tener un buen puesto de trabajo, como muestra el hecho de que Cantabria tenga una de las menores tasas de abandono escolar del país, sino que "luego eso se tiene que trasladar a trabajos dignos con sueldos dignos".

De la Torre ha reclamado que "se escuche la voz de los jóvenes en todos los temas, pero en especial en vivienda; que sea una participación, real, no simbólica", y que se apliquen en la comunidad las zonas tensionadas.

También ha demandado que se regule y se ayuden a movilizar las viviendas vacías y las turísticas de temporada "porque hacen falta pisos para el año entero".

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Lucía Siles, ha advertido de que, no solo los datos de Cantabria son negativos, sino que a nivel nacional resultan también "bastante penosos" y en ellos tiene una "implicación directa" la cuestión de la vivienda.

Según ha indicado, el país está en "mínimos históricos" de emancipación juvenil y el 75% de los jóvenes que trabajan no tienen capacidad para marcharse de casa de sus padres.

"No puede ser que actualmente la juventud, incluso trabajando, no tenga capacidad de emanciparse", ha afirmado Siles, que ha pedido a todas las administraciones --estatal, autonómicas y locales-- que se coordinen porque "esto es un problema que tiene que estar por encima" de las "pugnas" de los partidos políticos.

"Esto va más allá y necesitamos que haya una coordinación y una planificación a largo plazo para poder solucionar este problema que genera, además de desigualdad, grandes problemas de fracturación social", ha alertado.

Respecto a la vivienda, ha indicado que es un bien "que no funciona como otros donde se pueden aplicar mejor la ley de la oferta y la demanda".

Y es que, en este caso, la demanda de vivienda es "completamente inelástica e, independientemente de que suba mucho el precio, la gente la necesita consumir porque todo el mundo al final del día lo único que quiere es poder estar bajo un techo".

PIDE LA APROBACIÓN DE LOS DECRETOS DE VIVIENDA, AUNQUE SEAN "DE MÍNIMOS"

Para hacer frente al problema, Siles ha señalado que el Consejo de la Juventud en España espera que el Congreso apruebe los dos nuevos decretos de vivienda.

Y es que, pese a ser "de mínimos", son algo "necesario para poder mitigar, aunque sea un poco, lo terrible de la situación de la vivienda".

"Aunque desde el Consejo impulsamos y defendemos que la medidas que se deben de tomar en torno a esta cuestión son más ambiciosas, entendemos que es un buen punto de partida y apoyamos totalmente que esto siga adelante", ha indicado.

Por su parte, Casares ha agradecido la visita de los representantes de los consejos de la juventud de España y Cantabria y les ha trasladado su "compromiso y apoyo" a la participación juvenil.

En este sentido, ha reivindicado que los jóvenes son "esenciales" en el desarrollo de la vida pública y, por tanto, en cauces de participación que el Gobierno "apoya y respalda".

Ha defendido que "todas las administraciones tenemos que trabajar juntas, unidas siempre, por el bien de los intereses de la juventud de Cantabria y de España".