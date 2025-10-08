Cantabria colabora con la exposición de Tolerancia 0 al Bullying que acogerá el Congreso en noviembre

Cultura colabora con la exposición de Tolerancia 0 al Bullying que acogerá el Congreso - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura colabora con la exposición de Tolerancia 0 al Bullying Cantabria que se inaugurará en el Congreso de los Diputados el próximo 7 de noviembre.

El departamento de Luis Martínez Abad ha financiado la nueva reproducción de las obras que componen la muestra, titulada 'Desde diferentes miradas', que han ganado en calidad y nitidez, ya que la exposición ha recorrido los hospitales Marqués de Valdecilla de Santander, donde ha permanecido abierta durante el pasado mes de marzo, y Sierrallana, en Torrelavega, donde se ha exhibido durante los meses de mayo y junio.

En un comunicado este miércoles, el consejero de Cultura ha trasladado el apoyo del Gobierno de Cantabria a la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria y ha destacado la relevancia de que esta muestra "pueda verse en una de nuestras instituciones más importantes, un espacio excepcional donde mostrar los graves problemas que conlleva este tipo de comportamientos que necesitan de nuestra compresión y denuncia".

A través de una serie de imágenes, se busca sensibilizar sobre el impacto del acoso escolar y el ciberacoso, así como sus consecuencias más trágicas, como el suicidio juvenil.

De este modo, 'Desde diferentes miradas' no es solo una exposición, sino una llamada urgente a la reflexión y a la acción, al dar visibilidad a "historias de sufrimiento que necesitan respuestas y compromisos firmes".

Las obras son originales de las artistas Sara de la Llama y Lorena Gómez Trueba, quienes ofrecen una perspectiva única a través de estas impactantes imágenes, que invitan a la reflexión sobre cómo estos temas afectan a los jóvenes.