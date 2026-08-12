Cantabria comparte con el Gobierno de España el operativo de seguridad diseñado para el eclipse de esta tarde

Archivo - Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha compartido este miércoles con representantes del Ministerio del Interior las principales características del operativo diseñado para garantizar la seguridad, la movilidad y la protección de los ciudadanos con motivo del eclipse solar previsto para esta tarde.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que esta reunión de coordinación de responsables de seguridad y protección civil, presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha servido para compartir información actualizada y coordinar las medidas de prevención y respuesta a nivel nacional.

La consejera ha agradecido la colaboración y la coordinación entre las administraciones. "Ha sido todo un ejemplo de coordinación entre las administraciones autonómica y estatal para que los ciudadanos puedan disfrutar de este acontecimiento histórico con las máximas garantías de seguridad", ha afirmado.

Además, ha agradecido al ministro Grande Marlaska y a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias la colaboración prestada.

"Esta es la demostración de que cuando trabajamos juntos y en coordinación, trabajamos mejor en beneficio de todos los ciudadanos", ha señalado Urrutia.

Como directora del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT), activado en Cantabria con motivo de este fenómeno astronómico, la consejera de Presidencia y Seguridad ha liderado los trabajos preparatorios del operativo.

Así, Urrutia estará al frente de la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) a partir de las 15.00 horas de esta tarde y hasta que concluya el dispositivo, formado por 1.400 efectivos de las administraciones estatal, autonómica y local, así como por otras entidades colaboradoras.

El Gobierno ha recordado que se constituirán cinco puestos de mando avanzado y se desplegarán 21 ambulancias, 25 embarcaciones, un hospital de campaña, una tienda sanitaria, cinco drones con sus respectivos pilotos y alrededor de un centenar de vehículos.

También estarán disponibles tres helicópteros con base en Santander, pertenecientes al Gobierno de Cantabria, Salvamento Marítimo y Policía Nacional, y la posibilidad de contar, si fuera necesario, con el helicóptero de la Guardia Civil y de un segundo de Salvamento Marítimo con base en el País Vasco.

En concreto, desde el CECOP se realizará a lo largo de la tarde un seguimiento continuo de la situación operativa con capacidad de activar los mecanismos de respuesta que fueran necesarios en caso de emergencia.