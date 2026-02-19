Cantabria, la comunidad donde más crecieron las hipotecas sobre viviendas en 2025, un 42,8% más

Archivo - Firma de hipoteca. Foto de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha sido la comunidad autónoma donde más se incrementó porcentualmente el número de hipotecas constituidas sobre viviendas, un 42,8 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta las 6.916, lo que suponen 2.073 más, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento anual experimentado en Cantabria es 25 puntos superior al registrado a nivel nacional, que fue del 17,8%, con un total de 501.073 hipotecas constituidas sobre viviendas.

En Cantabria se prestaron para la constitución de esas 6.916 hipotecas sobre viviendas en 2025 casi 966,75 millones de euros, un 64,4% más que el año anterior, cuando el importe ascendió a poco más de 588 millones.

Este crecimiento en el importe prestado en Cantabria prácticamente dobla al que ha habido a nivel nacional, donde creció un 32,6%, hasta los 82.044,7 millones de euros.

DATOS DE DICIEMBRE

De esas 6.916 hipotecas sobre viviendas de 2025 en la comunidad, 540 se constituyeron en el último mes del año, un 24,4% más que en diciembre del año anterior, la octava comunidad con mayor incremento porcentual y por encima del registrado a nivel nacional, que fue del 17,4%.

En diciembre, se prestaron en Cantabria 82,23 millones para la constitución de hipotecas sobre viviendas, un 60,54% más que el último mes de 2024, el mayor incremento de las comunidades.

Sin embargo, comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 17%.

Atendiendo al total de fincas, en el último mes de 2025 se constituyeron un total de 737 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 108,21 millones de euros. De ellas, 15 fueron sobre fincas rústicas y 722 sobre urbanas.

De las 722 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Cantabria, 540 fueron sobre viviendas; tres en solares y 179 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 20 y en 15 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 103 hipotecas con cambios en sus condiciones, 68 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.104 préstamos sobre fincas en Cantabria. De ellas 787 correspondieron a viviendas, 12 a fincas rústicas, 296 a urbanas y nueve sobre solares.

DATOS NACIONALES

En 2025, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó en todas las comunidades autónomas. Al incremento de Cantabria le siguen los registrados en La Rioja (+37%) y en Murcia (+28,6%), mientras que los más moderados se dieron en la Comunidad de Madrid (+2,9%) y en Navarra (+5,7%).

Y ya solo en lo que tiene que ver con diciembre, se dieron incrementos en 16 de las 17 comunidades, esto es en todas menos en Asturias, donde hubo un descenso del 4,07%.

Los mayores crecimientos en el último mes del año se dieron en La Rioja (+35,29%), Castilla-La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%).

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, mientras que los más suaves fueron en Murcia (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%).