Cantabria concederá a los autónomos con incapacidad temporal ayudas de hasta 720 euros para compensar costes fijos

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SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto destinado a reforzar la protección del trabajo autónomo en Cantabria, mediante la regulación de ayudas directas para compensar los costes fijos que afrontan los trabajadores por cuenta propia durante situaciones de incapacidad temporal.

Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concesión directa, dada la urgencia y singularidad de las situaciones que se pretende cubrir, y consistirán en una subvención diaria por un periodo máximo de sesenta días.

La medida está dirigida a personas autónomas con al menos un año de antigüedad en el régimen correspondiente y contempla una cuantía máxima de hasta 720 euros por proceso de incapacidad temporal, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según ha señalado, esta medida se enmarca en las políticas activas de empleo y en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad económica y evitar la pérdida de tejido productivo.

Con este decreto, el Gobierno regional pretende "aliviar" esta carga económica y dar respuesta a una demanda reiterada del sector, contribuyendo a "mejorar la estabilidad y resiliencia" de estos profesionales.

En esta materia, el Consejo también ha ratificado un decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Coordinación del Plan de Apoyo al Empleo Autónomo en Cantabria, que tiene como finalidad mejorar el seguimiento, análisis y coordinación de las políticas públicas dirigidas a este sector.

Y ha aprobado la modificación de la normativa reguladora de los programas formativos con compromiso de contratación, con el fin de reforzar la conexión entre la formación para el empleo y las necesidades reales del tejido empresarial. Entre las novedades, se fija un compromiso general de contratación de al menos el 60% de las personas formadas.

PISCINA CUBIERTA EN REOCÍN E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMPUERO

Por otro lado, en su reunión de este viernes el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio marco con el Ayuntamiento de Reocín para la construcción de una piscina cubierta y un gimnasio municipal en Puente San Miguel.

El proyecto contempla la ejecución de un edificio que integrará ambos equipamientos en una parcela urbana destinada a uso deportivo. El siguiente paso será la firma y aprobación del convenio ejecutivo por el que el Gobierno de Cantabria financiará esta infraestructura con 5 millones de euros.

Además, en el área de Cultura, se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio, de cuatro años prorrogables, para el apoyo técnico en la explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS, así como para el intercambio y difusión de información cultural a través de esta herramienta.

Asimismo, el Consejo ha aprobado un decreto por el que se declara de urgencia la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de nuevas instalaciones deportivas municipales en el barrio de Tabernilla, en Ampuero.

Esta actuación responde a la tramitación previa realizada por el Ayuntamiento, que ha impulsado un expediente de expropiación forzosa tras declarar de utilidad pública la iniciativa y la necesidad de disponer de los suelos afectados.

El expediente cuenta con una financiación prevista de 400.000 euros y la urgencia de la ocupación se fundamenta en la necesidad de reubicar las actuales instalaciones deportivas, situadas en una zona con elevado riesgo de inundaciones debido a su proximidad al río Asón.

Las crecidas recurrentes han provocado daños significativos y han obligado a la eliminación de las infraestructuras existentes, lo que hace imprescindible acelerar la construcción de un nuevo equipamiento que dé servicio a la población.

REPARACIÓN DE LA FACHADA DEL CEIP VIRGEN DE VALENCIA

Por otra parte, el Consejo ha tomado conocimiento de la tramitación de emergencia para la reparación de la fachada oeste del CEIP Virgen de Valencia, en Renedo de Piélagos, tras el desplome parcial de varios paneles de hormigón ocurrido en marzo de 2026 debido al deterioro de los anclajes metálicos por a la antigüedad del edificio.

Tras los informes técnicos, la actuación ha sido declarada de emergencia, permitiendo la contratación directa de las obras necesarias para garantizar la seguridad del centro.

Los trabajos incluyen la retirada completa de los paneles de hormigón, la reparación estructural de los elementos afectados y la ejecución de una nueva fachada que asegure la estanqueidad y estabilidad del edificio.

El contrato, adjudicado a una empresa especializada, tiene un importe de 159.007 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución aproximado de dos meses y medio.

También el Consejo ha autorizado la tramitación de la adenda al convenio suscrito entre el Gobierno y la Universidad de Cantabria (UC) para el uso de las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la firma de un convenio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural para actuaciones en la Red de Centros de Interpretación del patrimonio natural del sur de Cantabria.

El convenio, dotado con 362.000 euros, articula la concesión de una subvención nominativa destinada a sufragar las actividades de información, sensibilización ambiental, mantenimiento de instalaciones y dinamización territorial en dichos centros.