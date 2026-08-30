Cantabria conmemora a los Santos Mártires

Celebración de los Santos Mártires en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Cantabria han conmemorado este domingo, 30 de agosto, la festividad de los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, como son Santander --de la que son patronos--, Noja o Polaciones.

En concreto, en la capital cántabra, ha tenido lugar en la Catedral de la Asunción una solemne Eucaristía presidida por monseñor José Vilaplana, obispo emérito de Huelva y obispo de Santander entre 1991 y 2006.

Han concelebrado el obispo diocesano, monseñor Arturo Ros, los miembros del Cabildo catedral y algunos sacerdotes de la ciudad.

A la misa han asistido autoridades civiles y militares, entre ellas la alcaldesa de Santander, Gema Igual; varios concejales; representantes del Parlamento; el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río. Además de miembros de cofradías, hermandades, fieles y devotos.

Cantada por el Coro Salcedo Valle de Piélagos, ha comenzado con una procesión de entrada, en la que se ha entonado el himno de los Santos Mártires.

AMPLIA CELEBRACIÓN

Además de la presencia de la consejera de Inclusión Social en la catedral santanderina, otros consejeros han asistido a las celebraciones de diversos municipios en representación del Gobierno de Cantabria, ha indicado en nota de prensa.

Por ejemplo, el titular de Educación, Sergio Silva, lo ha hecho en Noja donde ha acompañado a vecinos y visitantes en una jornada que ha combinado desde propuestas ligadas a la tradición y las costumbres religiosas a actividades lúdicas y actuaciones musicales.

También el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha estado en la conmemoración de los Santos Mártires en Pejanda, Polaciones, que cada año sirve para honrar a sus patronos y es signo de identidad de esta localidad.

A estos municipios se suman otros que cada 30 de agosto celebran los Santos Mártires, como San Pedro del Romeral, Val de San Vicente o Villaescusa, entre otros.