Cantabria continúa sin incendios y mantiene el nivel 2 del operativo por la previsión de sur

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio en Merilla.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continúa sin incendios forestales después de que la lluvia caída el viernes ayudara a su extinción, aunque el Gobierno autonómico mantiene activado el nivel 2 del operativo ante las previsiones del regreso de viento sur a la región a lo largo de esta jornada, así como del aumento de temperaturas.

La comunidad ha cerrado el mes de febrero con un total de 201 incendios provocados. La situación vivida esta semana llevó al Ejecutivo cántabro a activar la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT).

Sin embargo, las condiciones meteorológicas favorables del pasado viernes, con la llegada de las precipitaciones, hicieron que desactivara la fase de preemergencia.