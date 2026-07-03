Cantabria, cuarta CCAA donde más baja la producción industrial en mayo, un 4,7%

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SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue el pasado mayo la cuarta comunidad autónoma donde más bajó la producción industrial, un 4,7 por ciento, en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del país subió un 0,8%.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se redujo en diez regiones y creció en siete. Extremadura, Navarra y Aragón registraron los mayores retrocesos, de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

Mientras, las mayores subidas fueron en Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los cinco primeros meses de 2026, la producción industrial ha disminuido un 1,5% en Cantabria, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,6%, mientras que descendieron un 14,7% los duraderos y un 2,3% los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 7,9%, los bienes intermedios anotaron un 8,5% menos y los de la energía, un 10,4% más.

A nivel nacional, el IPI recortó en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril. Con el nuevo incremento interanual, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de ascensos, aunque el de mayo ha sido el más moderado de los tres.

La subida de la producción industrial en mayo fue resultado de los avances registrados en la producción del sector de la energía (+4,7%), bienes intermedios (+3,1%) y bienes de equipo (+0,9%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 7,5% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 4,2%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 3,4% interanual en mayo, tasa 1,1 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también tres meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de mayo el más elevado de los tres.

En términos mensuales (mayo sobre abril) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1,2%, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en abril.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 3,8%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor recorte (-0,4%).