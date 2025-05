Cantabria denuncia "datos erróneos" para calcular el reparto de menores y pide "rigor" al Gobierno

Acusa al Ejecutivo de imponer "un criterio arbitrario y poco trabajado" y advierte que no aceptara cifras "que no reflejan la realidad"

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha lamentado que el Gobierno de España ha aportado "datos erróneos" para calcular la capacidad de acogida de menores migrantes que tiene la comunidad, ante lo que ha pedido "rigor".

Gómez del Río se ha pronunciado así tras la comisión sectorial que ha tenido lugar este miércoles en Madrid, en la que el Estado ha ofrecido el número de plazas de acogida que debería crear cada comunidad si se tuviese en cuenta exclusivamente el criterio de población, que en el caso de Cantabria ha cifrado en 148.

Al respecto, la Consejería ha destacado que la capacidad ordinaria de la comunidad es de 220 plazas dentro de su sistema de protección para todos los menores, por lo que "el concepto de capacidad ordinaria al que alude el Gobierno de España es ficticio y artificioso.

"Lo único que hace es tapar la incapacidad de Sánchez para hacer frente a las crisis migratorias, además de poner en peligro el sistema de protección de la comunidad autónoma. Cantabria es y será solidaria, tendrá en cuenta todas las necesidades de los menores, pero no permitirá que su sistema de protección de ponga en peligro", ha sentenciado la titular de Inclusión Social.

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, ha sido quien ha estado presente en la comisión sectorial de este miércoles, un grupo preparatorio de cara a la Conferencia Sectorial de Infancia.

Sin embargo, el Ejecutivo cántabro ha lamentado que en este grupo de trabajo el Gobierno de España "no ha explicado cómo pretenden hacerse cargo de los más de 1.200 menores solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo les ha obligado a proteger".

La consejera ha manifestado que "otra vez el Gobierno de Sánchez demuestra su incapacidad para gestionar el drama migratorio que están sufriendo los menores".

Además, ha criticado que, "para calcular cuál es la capacidad de las comunidades autónomas, usan datos diferentes de fuentes distintas. Mezclan datos puntuales con datos acumulados". "El Gobierno de España quiere imponer sí o sí sus modelos. Sí o sí lo acordado con Junts. Hay que tener rigor, los menores se lo merecen", ha sentenciado.

Por ejemplo, ha indicado que el Ejecutivo "ha reconocido que donde indicaba plazas de menores migrantes, en realidad lo que quería señalar es el número máximo de niños atendidos en un solo día del año 2024".

A juicio de Gómez del Río, el Gobierno "demuestra en cada reunión que desconoce absolutamente el sistema de protección de menores en España", ya que "no se pueden proteger de la misma forma niños de 10 años y niños de 17. No se puede hablar de números sin analizar los cuidados que requieren. Hablan solo de números, no de cuidados".

Así, ha defendido que "cada niño requiere una situación especial, una realidad propia, necesita una educación y una sanidad individualizada. Estos menores necesitan algo más que cubrir sus necesidades básicas; necesitan educación recursos y todo lo que conlleva el crecimiento de un niño".

Y ha reiterado que desde Cantabria "tenemos una capacidad de acogida y un firme compromiso con la solidaridad, pero lo que no podemos aceptar son modelos impuestos ni datos que no reflejan la realidad".

"El Gobierno de Sánchez habla de números; no de niños. Hoy han presentado lo que ellos entienden que debe de ser la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros" y, para su cálculo, "tienen en cuenta la población y el número de menores atendidos en una situación extraordinaria, no ordinaria", ha explicado.

Por ello, ha denunciado que el Ejecutivo "pretende hacer de lo extraordinario, algo ordinario", y que la fórmula que ha utilizado "vuelve a ser arbitraria".

"Señalan que en España a lo largo de 2024 se han atendido a más de 15.000 menores y dividen este número entre la población de España. En definitiva, con esta fórmula pretenden normalizar una situación extraordinaria que se ha dado en el año 2024", ha criticado la consejera.