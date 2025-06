Cantabria dispondrá de un vertedero de amianto cuando se derribe la Residencia

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria dispondrá de un vertedero que admita residuos de amianto cuando haya que transportar los elementos contaminantes que resulten de la demolición del edificio de la antigua Residencia.

Inicialmente, estaba previsto llevar esos materiales a Zaragoza, lo que suponía un coste "importante", pero finalmente se podrán depositar en la región, con lo que se ha "rebajado" el presupuesto para el desmontaje del inmueble.

Lo ha señalado así el consejero de Salud, César Pascual, esta tarde en el Pleno del Parlamento, donde ha detallado el proceso de demolición de la Residencia y las técnicas a utilizar en cada una de las seis fases del proyecto.

Ha sido en respuesta a una interpelación del PSOE formulada por el diputado y exconsejero del ramo Raúl Pesquera, quien ha recordado que la presidenta del Gobierno regional y del PP, María José Sáenz de Buruaga, anunció hace ahora un año, en el anterior Debate sobre el Estado de la Región, que la demolición se iniciaría finales de ese verano.

Hace casi tres meses, Pascual indicó en una entrevista radiofónica que el desmontaje del edificio -adjudicado a Tragsa y que fue recurrido, lo que demoró el proceso- comenzaría este verano y avisaba de que "va a llevar mucho tiempo".

Este lunes, en su comparecencia en la Cámara, no ha ofrecido plazos desde la tribuna, donde sí ha remarcado la "complejidad" de las trabajos. Fuentes de su departamento han indicado a esta agencia que la intención es mantener los plazos previstos.

Y ante las críticas de "retraso y mala gestión" de Pesquera y el aviso sobre un presunto "pelotazo" en la puesta en marcha y gestión del Parque Científico de la Salud previsto en el solar de la Residencia, el 'popular' ha indicado que ese proyecto "sigue adelante" y ha opinado que los socialistas "no son los más indicados para hablar de obras. Estarían mejor calladitos", ha apostillado.

FASES DE DEMOLICIÓN DE LA RESIDENCIA

Sobre el proceso de demolición, el consejero ha indicado que las actuaciones comenzarán con la "independización" de las redes de servicios urbanos -abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado o electricidad- que están conectadas con los edificios a demoler.

Al tiempo, se valorará el establecimiento del sistema de pesaje para una "correcta gestión y cómputo" de los residuos de demolición, y se implantará un sistema de andamiaje para todas las actividades relacionadas con el desmontaje de las fachadas, de las que "la más relevante" será la del edificio Torre.

Después, seguirá la fase de desmantelamiento manual del interior de las plantas de los edificios para su vaciado, punto en el que será "clave" detectar elementos que contengan residuos peligrosos para su correcta gestión.

En la tercera fase, se acometerán las actividades relacionadas con la retirada de los elementos compuestos por materiales de amianto, tras un diagnóstico previo de los edificios.

En este sentido, Pascual ha indicado que actualmente ya se han detectado varios y que el más importante es el encofrado perdido utilizado en la mayor parte de los forjados, que supone cerca de 40.000 metros cuadrados de superficie.

Tras la retirada del amianto, se procederá a la demolición de la estructura de los edificios, con un volumen total estimado en 120.000 metros cúbicos y donde "el hito más importante" será igualmente el derribo del edificio Torre debido a sus 50 metros de altura, lo que precisará maquinaria pesada de empresas especializadas del país.

A continuación, se procederá a la carga, transporte y gestión de los residuos generados en las fases previas y que serán depositados en la región, porque "para cuando llegue el momento de transportar los elementos contaminantes, ya dispondremos de un vertedero en Cantabria que admita residuos de amianto", ha señalado el consejero.

SIETE INCORPORACIONES EN VERANO

Por otro lado, ha respondido a una interpelación de la portavoz del PRC en materia sanitaria, la diputada Paula Fernández, ante la "crisis interna" de la Consejería y medidas para restablecer la estabilidad institucional, el funcionamiento del sistema y la continuidad asistencial durante el verano.

El titular del departamento ha negado que haya habido una "sucesión de dimisiones" de altos cargos, aunque sí ha admitido de los puestos directivos que son "de difícil cobertura", pues tienen que hacer "muchos esfuerzos y sacrificios" y su responsabilidad es "muy elevada". "Cada día es más difícil retener talento directivo y mucho más captarlo", ha resumido.

Y tras rechazar que haya vacantes en el ámbito de la atención sanitaria, ha aludido a puestos que se han cubierto, algunos con profesionales de fuera de Cantabria, algo en lo que se sigue trabajando. Así, este verano se van a incorporar más de siete sanitarios para cubrir vacaciones, permisos y conciliación, factores en lo que se basa la planificación.

"No hay crisis cuando se corrige lo que no funciona. Hay liderazgos", ha señalado Pascual a la también candidata electoral de los regionalistas, a la que ha indicado que su discurso "no es de oposición, sino de melancolía", en referencia a su etapa en el Gobierno.

SIN RETRATOS EN LAS OBRAS DE LA PROTONTERAPIA

Finalmente, el consejero ha respondido a una batería de preguntas del PSOE planteadas de nuevo por Pesquera sobre el "retraso" de las obras de la protonterapia en el Hospital Valdecilla, extremo que ha negado y que ha tildado de "bulo y mentira".

Según ha indicado a su antecesor en la Consejería, desde el "inicio formal" de las mismas a finales del pasado mes de enero "no se ha dejado de trabajar", de modo que en este tiempo no han estado "parados, sin hacer nada".

En cuanto a la máquina de protones ya fabricada, ha indicado que se encuentra guardada en instalaciones del fabricante como contempla el contrato y sin que ese almacenamiento conlleve coste alguno, ha apuntado para finalizar.