Cantabria, donde más cae la firma de hipotecas en julio, un 26,9%

Archivo - Simulación de firma de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la comunidad autónoma donde más cayó la firma de hipotecas sobre viviendas en julio respecto al mismo mes de 2025, un 26,9%, frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 435 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con un descenso del 14,5%.

En Cantabria se prestaron 68,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 14,13% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 573 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 99,85 millones de euros. De ellas, 20 fueron sobre fincas rústicas y 553 sobre urbanas.

De las 553 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Cantabria, 435 fueron sobre viviendas; una en solares y 117 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 8 y en 10 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 82 hipotecas con cambios en sus condiciones, 64 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 914 préstamos sobre fincas en Cantabria. De ellas 536 correspondieron a viviendas, 108 a fincas rústicas, 233 a urbanas y 37 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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