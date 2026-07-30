Cantabria eleva hasta 15.000 euros las ayudas para contratar menores de 30 años

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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes el decreto de la Consejería de Empleo para modernizar el programa de ayudas al empleo juvenil, adaptando los incentivos a la reforma laboral y aumentando de forma muy significativa las cuantías que recibirán las empresas por incorporar a menores de 30 años, que podrán ser de hasta 15.000 euros, además de introducir nuevos incentivos.

El programa, que gestionará la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, subvencionará tanto los contratos de formación en alternancia como los formativos para la obtención de práctica profesional, con el objetivo de favorecer que los jóvenes puedan combinar empleo y formación o adquirir experiencia relacionada con su titulación. Además, incorpora incentivos específicos dirigidos a reforzar el impacto económico y territorial de las ayudas.

Las cuantías base de las subvenciones oscilan entre los 3.500 y los 15.000 euros, dependiendo del tipo de contrato, de su duración y de las características de la persona contratada, pudiendo incrementarse mediante los complementos previstos en el decreto para determinados colectivos, empresas con el Sello Empresa Formadora de FP Dual, microempresas y empresas radicadas en municipios en riesgo de despoblamiento.

Así, las sociedades distinguidas con el Sello Empresa Formadora de FP Dual de Cantabria recibirán 1.000 euros adicionales por cada contratación subvencionada; las empresas con domicilio fiscal en municipios en riesgo de despoblamiento podrán incrementar la subvención en un 20 por ciento, y se mantiene el incremento del 25 por ciento para las microempresas con menos de diez trabajadores.

El decreto amplía también los incentivos para la contratación de personas pertenecientes a colectivos prioritarios. Por lo tanto, a las ayudas adicionales ya existentes para personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género, se incorpora un incentivo específico para las víctimas del terrorismo, que generarán igualmente un incremento de 1.000 euros en la ayuda concedida.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por las pequeñas y medianas empresas, incluyendo autónomos, mutualistas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Cantabria y contraten a jóvenes menores de 30 años desempleados e inscritos como demandantes de trabajo en el Servicio Cántabro de Empleo.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Cantabria "consolida una política activa de empleo que combina el apoyo a las empresas con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, la promoción de la Formación Profesional Dual, el impulso al desarrollo rural y el fortalecimiento de un mercado laboral más competitivo, innovador e inclusivo", ha indicado el Ejecutivo.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que el nuevo decreto supone "un cambio de dimensión" en las políticas de empleo juvenil de Cantabria porque "incrementa las ayudas hasta niveles que realmente pueden influir en la decisión de contratar", a través de un modelo que combina formación y empleo, "favoreciendo que los jóvenes puedan adquirir experiencia profesional mientras continúan desarrollando sus competencias y que las empresas incorporen personal cualificado adaptado a sus necesidades".