Cantabria envía efectivos para la lucha contra los incendios forestales a Zamora

Operativo del Gobierno de Cantabria en Zamora - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha enviado efectivos para lucha contra los incendios forestales a Zamora tras concluir su participación en la emergencia nacional de Madrid y Ávila.

En concreto, el operativo de bomberos forestales y agentes del Medio Natural que ha participado estos días en las labores de extinción en la Comunidad de Madrid y en la localidad abulense de Burgohondo, se han desplazado, una vez que se ha desactivado la emergencia nacional, hasta la localidad zamorana de Fermoselle, a petición de la Junta de Castilla y León, que ha activado el nivel 2 de emergencias.

Así lo ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha explicado que la dirección de la emergencia nacional comunicó ayer miércoles la desactivación del destacamento cántabro integrado en este operativo.

Tras esta decisión, y atendiendo a la solicitud de apoyo realizada por la Junta, el Ejecutivo autonómico ha puesto "de forma inmediata" a disposición de CyL los efectivos desplazados, que han quedado bajo la coordinación de su Puesto de Mando Avanzado.

Los profesionales cántabros que han sido destinados a Fermoselle, donde participan en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a distintos puntos de Castilla y León, son los del segundo destacamento enviado por Cantabria, que está integrado por diez bomberos forestales y dos Agentes del Medio Natural.

Este segundo destacamento permanecerá en Zamora hasta este viernes, cuando será relevado por otro operativo de diez bomberos forestales y dos Agentes del Medio Natural.

Desde la activación de la emergencia nacional, el Gobierno regional ha movilizado dos destacamentos consecutivos de bomberos forestales y agentes del Medio Natural, dependientes de la Dirección General de Montes y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Rural, para garantizar la continuidad de la asistencia durante toda la intervención.

Los efectivos desplazados han desarrollado labores de extinción, vigilancia y apoyo al operativo en coordinación con el resto de las administraciones participantes.

Con este nuevo despliegue, el Gobierno de Cantabria "reafirma su compromiso con la cooperación y la solidaridad entre comunidades autónomas ante las situaciones de emergencia, poniendo a disposición los recursos humanos y materiales necesarios para contribuir a la protección de las personas y del patrimonio natural", ha destacado.

El Ejecutivo autonómico ha agradecido "la profesionalidad, la entrega y el compromiso" de los bomberos forestales y agentes del Medio Natural desplazados, cuyo trabajo está permitiendo que Cantabria siga prestando apoyo allí donde resulta necesario.