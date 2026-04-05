Archivo - Cantabria espera máximas anormalmente elevadas de hasta 30ºC este lunes - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Cantabria prevé para este lunes, 6 de abril, temperaturas máximas anormalmente elevadas para la época del año, según los datos consultados por Europa Press.

Asimismo, ha alertado de este fenómeno meteorológico "significativo", que provocará temperaturas máximas en aumento notable, excepto en los valles del sur de la región.

De esta forma, espera registrar máximas de hasta 30 grados centígrados en localidades del interior cántabro, como Torrelavega, Potes o Cabezón de la Sal, mientras que se esperan registros más suaves en el litoral, con temperaturas de hasta 25ºC en Santander y Castro Urdiales y de 27ºC en San Vicente de la Barquera.

En contraste, las mínimas pueden bajar de los 10ºC, sobre todo en el interior, como con los 7ºC que se esperan en Reinosa.

Así, la Aemet espera que la mayor amplitud térmica se registre en Cabezón de la Sal con diferencias de hasta 22 grados entre su mínima y su máxima.

Por otro lado, en los cielos predominarán los intervalos nubosos, aumentando a cubierto al final de la tarde.