Cantabria estará este jueves en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Varias personas se cubren de la lluvia y el viento con paraguas.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este jueves, 16 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas de 14.00 a 21.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Cantabria consultados por Europa Press.

En concreto, la alerta afecta al litoral cántabro, Liébana, el centro de la región y el valle de Villaverde, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.