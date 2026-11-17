Archivo - Olas rompiendo en Santander - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos en el litoral de Cantabria para la tarde del miércoles, día 18, y el jueves 19, por lo que el Gobierno regional ha recomendado extremar la prudencia.

El riesgo por mala mar dará comienzo esta medianoche, con nivel amarillo hasta las 13.00 horas de la misma jornada, por la llegada de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. A partir de esa hora se recrudecen las condiciones en la costa, que pasará al aviso a naranja hasta el final del jueves.

La previsión para ese periodo temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) durante la madrugada.

Por la llegada de mala mar el Gobierno solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles. Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.