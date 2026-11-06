Cantabria exige por carta al Ministerio que actúe ante los efectos del alga asiática en la marisma de Joyel

Archivo - Alga asiática retirada en Noja.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha remitido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que exige colaboración técnica, financiación y medidas de control para afrontar los efectos de la proliferación del alga asiática invasora en el litoral cántabro, especialmente tras los episodios de "malos olores y alteración de las aguas" detectados en la marisma de Joyel, en Noja.

Según ha explicado, y tras las analíticas realizadas hasta la fecha, el origen más probable de los "malos olores" y la "alteración" observada en el agua se encuentra en la acumulación de alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae dentro de la propia marisma de Joyel.

La principal hipótesis de los técnicos apunta a que los movimientos de marea favorecen la entrada de esta especie invasora en el espacio natural, donde, al entrar en contacto con zonas de diferente salinidad, inicia procesos de descomposición que generan fenómenos asociados a "los cambios de coloración y malos olores", ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Además, el consejero ha afirmado que estos primeros datos recabados presentan indicadores "muy bajos" de contaminación fecal, una circunstancia que "no apunta a problemas asociados a vertidos de la red autonómica de saneamiento".

No obstante, advierte que la acumulación y posterior descomposición de grandes cantidades de materia orgánica procedente de esta especie invasora constituye un factor de "preocupación", al existir indicios de que "podría estar afectando negativamente a la calidad de las aguas de la marisma".

Por ello, el consejero ha reclamado la implicación del Estado para abordar una situación que, a su juicio, exige una solución "definitiva", dada también la "especial relevancia" de este suceso dentro de un espacio protegido clave para la biodiversidad como es la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

En concreto, el Gobierno de Cantabria solicita a la ministra Sara Aagesen establecer un marco estable de colaboración para hacer frente a los impactos derivados de la proliferación de esta especie, la habilitación de mecanismos de financiación extraordinaria que permitan sufragar los costes de retirada, transporte, almacenamiento, tratamiento y gestión de la biomasa acumulada en playas, marismas y otros espacios afectados; así como la puesta en marcha de medidas coordinadas de control y mitigación para reducir los impactos ambientales, económicos y sociales asociados a su expansión.

El consejero ha subrayado que el Gobierno mantiene activo el seguimiento técnico de la zona y continúa realizando muestreos y análisis.

Además, los técnicos autonómicos siguen recopilando información y se mantienen a la espera de nuevos resultados que permitan conocer con mayor precisión el alcance del fenómeno detectado.

A la espera de completar esta evaluación, el titular de Medio Ambiente considera que las observaciones realizadas hasta la fecha aconsejan adoptar medidas preventivas y correctoras que permitan minimizar los riesgos para los ecosistemas litorales afectados.

Por ello, ha reclamado la implicación directa del Estado para afrontar una problemática cuya dimensión y efectos exceden el ámbito competencial y operativo del Gobierno de Cantabria.

La actuación del Ejecutivo autonómico se inició tras detectarse la presencia de aguas oscuras y malos olores en el entorno del puente viejo de Noja.

Ante esta situación, la Dirección General de Aguas y Puertos solicitó un informe técnico a MARE y promovió una serie de actuaciones para esclarecer el origen del problema, entre ellas la revisión de las instalaciones de saneamiento asociadas a las marismas de Santoña, Victoria y Joyel; la inspección de las estaciones de bombeo, la toma de muestras de agua y la colaboración del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Noja y del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.

Las conclusiones de estos trabajos parecen descartar la existencia de vertidos o filtraciones procedentes de la red autonómica y confirman que las infraestructuras de saneamiento han funcionado correctamente, sin que se hayan registrado incidencias ni alivios al medio receptor durante el periodo analizado.

Además, tras la revisión exhaustiva de las instalaciones vinculadas a la zona afectada, los técnicos no han detectado anomalías que permitan relacionar el episodio con el sistema de saneamiento regional.