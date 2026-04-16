Cantabria exige a la UE y al Ministerio ayudas inmediatas para los pescadores de verdel

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha exigido a la Unión Europea (UE) y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que articulen ayudas inmediatas para los pescadores de verdel, ante "las nefastas costeras que están viviendo y que han hecho que ni siquiera merezca la pena que los barcos hayan salido a faenar".

Susinos ha afirmado que el motivo principal de esta reducción de capturas se debe a "la sobrepesca que vienen practicando los llamados estados costeros (los del norte) en los últimos años, apartándose de los criterios científicos y sin ningún tipo de regulación en sus cuotas".

Frente a esta situación, ha señalado que los estados miembros se han visto "obligados a aceptar las restricciones marcadas por la Unión Europea en lo que ha supuesto un claro ejemplo de desigualdad e inmovilismo".

A su juicio, "de nada sirve la modificación de la cuota de pesca de caballa para 2026, si lo que no hay en el mar son verdeles".

Según ha explicado, la modificación de la cuota para 2026 supone que los barcos de Cantabria pasan de poder pescar 792.190 a 1,2 millones de kilogramos, y en el caso de España pasan de 9,4 a 11,2 millones de kilogramos.

Aún así, la consejera cree que se trata de "una cuestión de justicia, ya que los estados costeros llevan años pescando verdel sin ningún tipo de cuota, en lo que ha significado un claro ejemplo de sobrepesca, y de desigualdad con respecto a la postura mantenida por los países miembros, algo que ha ido en detrimento de nuestros pescadores".

Para Susinos, "no podemos permitir este sinsentido y que se siga premiando a quienes han practicado sobrepesca apartándose de los criterios científicos y, además, soportando la entrada y la comercialización de sus capturas en nuestros canales de comercialización".

Ha apuntado que Cantabria viene reclamando al ministro Luis Planas que es necesario adoptar medidas para paliar "la pérdida de ingresos que está sufriendo el segmento más afectado de la flota artesanal, como es el de las artes menores y fijas de Cantabria", teniendo en cuenta que la costera del verdel, junto con la del bonito, supone para esta flota la práctica totalidad de sus recursos anuales.

Susinos ha lamentado que el sector viene sufriendo recortes del 20 y del 24 por ciento ya aplicados en las costeras de 2024 y 2025, respectivamente, a lo que ahora se suma "un recorte del 48 por ciento, y no del 72 por ciento, como se pretendía en un principio", lo que, en su opinión, "hubiera supuesto un impacto muy severo para la flota cántabra".

"La falta de verdel por culpa de la sobreexplotación llevada a cabo en los últimos años ha llevado a que, a día de hoy, los barcos de Cantabria sólo han pescado un 13 por ciento del TAC acordado para nuestra comunidad, mientras el consumo de la cuota para la flota de artes menores del Cantábrico noroeste (todo el Cantábrico) es del 10 por ciento, cuando la costera está a punto de finalizar", ha subrayado.

Susinos ha denunciado que los países miembros están "soportando la entrada y la comercialización de las capturas de los países del norte" en sus canales de comercialización, teniendo en cuenta el "elevado" precio de los hidrocarburos (gasoil pesquero) como consecuencia de la guerra de Oriente Medio.

Por todo ello, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a seguir trabajando para garantizar que los pescadores de la región cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su actividad de manera sostenible.

En este sentido, ha reiterado la importancia de mantener el diálogo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para seguir optimizando los recursos pesqueros en favor de la sostenibilidad y el bienestar del sector.

Finalmente, la titular del Pesca ha apuntado que, a lo largo de todo el proceso, el Ejecutivo regional ha contado con "el respaldo de todas las organizaciones representativas del sector pesquero de Cantabria", que han desempeñado un papel "clave" en la comunicación de las necesidades del sector pesquero regional.