Cantabria expone sus avances en farmacia pediátrica, farmacovigilancia y dispensación delegada en SEDISA Norte

Archivo - Un farmacéutico - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha expuesto este viernes tres de los proyectos que ha puesto en marcha en el último año sobre farmacia pediátrica, farmacovigilancia y dispensación delegada, en el marco de la IV Jornada de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) Norte, que se celebra en Santander.

Se trata de la implantación de la digitalización de la unidosis pediátrica en los tres hospitales públicos, que aporta "mayor seguridad en la utilización de medicamentos en la población infantil".

Además, la Consejería de Salud, a través de la Comisión Corporativa de Farmacia, ha intensificado la vigilancia proactiva de los efectos adversos en nuevos tratamientos, en coordinación con el Centro de Farmacovigilancia. Entre 2020 y 2024, se han realizado 126 notificaciones.

Por último, el programa de entrega de medicación hospitalaria por la farmacia comunitaria, único en Cantabria, ya beneficia a 778 pacientes. En él participan todas las oficinas de farmacia de la región y los Servicios de Farmacia de los tres hospitales públicos, junto con los cuatro almacenes de distribución.

Una medida que, además de suponer un "claro ejemplo de colaboración entre profesionales farmacéuticos", facilita la vida a los pacientes, ya que evita largos desplazamientos, sobre todo en las zonas rurales de la región.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria, estas son algunas de las "acciones más valoradas y de mayor interés" en el ámbito de la farmacia, que han sido desgranadas por la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede, en la mesa de debate 'La Farmacia como elemento estratégico: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030'.

En la misma ha compartido espacio con la subdirectora general de Farmacia del Servicio Galego de Saude, Silvia Rebolledo; la jefa de la Unidad de Farmacia de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Leticia Gómez de Segura; y el director de Farmacia de la viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias del País Vasco, Jon Iñaki Betolaza, moderados por la directora general de Salud Publica cántabra, María Isabel de Frutos.

En este sentido, Priede ha puesto el énfasis en la aportación de la farmacia al bienestar de las personas y ha subrayado como pilares fundamentales de la "atención empática, respetuosa y adaptada a las necesidades individuales de cada paciente", una de las hojas de ruta de la estrategia de Cantabria, el Plan de Salud 2025-2029. Un planteamiento que también recoge el Plan de Humanización de Cantabria, perfectamente alineado con esta idea, que pone su foco de acción en las personas.

Priede ha explicado que, en lo que respecta a su departamento, hay una Comisión Corporativa de Farmacia en la que Cantabria solicita "de oficio" la inclusión de nuevos medicamentos en el servicio de salud no sólo por eficiencia (como en el caso de medicamentos biosimilares) sino para mejorar la calidad de vida del paciente.

Además, la región ha incluido al paciente en los procedimientos de compra de medicamentos y productos sanitarios a través de un 'Test de Usabilidad', una iniciativa que se lleva a cabo en el laboratorio LINUX del Idival y que arrancó con la adquisición de sistemas de monitorización de glucemia, con muy buenos resultados por parte de los pacientes.

De hecho, ya se está extendiendo a nuevos productos, puesto que los test de usabilidad se están utilizando actualmente también en los acuerdos marcos de compra de absorbentes (pañales) y de fluidoterapia.

La IV Jornada de la Sociedad Española de Directivos de la Salud de la zona norte concluye hoy con las experiencias de todas las comunidades autónomas, incluida Cantabria.

De hecho, a lo largo de la mañana se han expuesto las estrategias de sostenibilidad de los hospitales de Laredo y Valdecilla, por el director de gestión del Hospital de Laredo, Pedro José Suárez, en el primer caso, y su homóloga, Elena Castillo, por parte de Valdecilla. Sus intervenciones han estado moderadas por el director de gestión del Hospital Sierrallana-Tres Mares, Carlos Martín Rebollo.