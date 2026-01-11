Cantabria finaliza el nacional de balonmano con un bronce en categoría infantil femenina - FCBM

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones cántabras de balonmano han finalizado el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 2026 con un bronce en categoría infantil femenina y varios equipos entre los seis mejores a nivel nacional.

La Federación Cántabra de Balonmano, a través de una nota de prensa, ha celebrado "la mejor actuación de las selecciones territoriales en los Campeonatos de España de los últimos 20 años", ha asegurado el presidente, José Manuel Barquín.

La selección infantil femenina, dirigida por Sergio Barquín, se colgó una "histórica" medalla de bronce en el Campeonato de España, tras superar la primera fase sin derrotas y superó a Andalucía para acceder las semifinales, donde perdió ante Canarias -campeona de la categoría-. Sin embargo, en el tercer y cuarto puerto venció a Galicia para llevarse el metal.

Por su parte, la selección infantil masculina logró una quinta posición nacional, al imponerse a Aragón en el partido por el quinto y sexto puesto. Mientras tanto, la selección cadete masculina finalizó en sexta posición.

En el segundo nivel, denominado Copa de España, la selección juvenil masculina, se proclamó subcampeona tras caer ante Euskadi, mientras. Asimismo, las selecciones juvenil y cadete femeninas cerraron su participación en la sexta plaza de la Copa de España.

Por otro lado, Barquín ha calificado el balance del campeonato como "muy positivo, no solo para la federación, sino para todo el balonmano de Cantabria".