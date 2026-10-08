Cantabria implantará programas especiales para recuperar la actividad perdida en las listas de espera

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SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha anunciado este jueves que Cantabria implantará programas especiales para recuperar toda la actividad que se ha perdido a raiz del anuncio de la huelga indefinida de médicos -que finalmente se ha aplazado- para poder reducir así las listas de espera que en septiembre ya integraban 17.499 personas.

Pascual ha reconocido que el aplazamiento de la huelga es un "respiro" y que a partir de ahora se va a poder retomar toda la actividad que estaba en "stand by", pendiente de lo que iba a suceder con la movilización convocada por los sindicatos médicos en relación con el Estatuto Marco.

El consejero ha señalado que este mismo lunes, 12 de octubre, se va a retomar "toda la actividad extraordinaria".