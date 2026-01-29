Cantabria inicia el pago de 10 millones de euros de las nueve líneas de ayuda al sector agrario

Archivo - El Gobierno de Cantabria abona 10 millones de euros de las nueve líneas de ayuda del sector agrario - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado el pago de casi 10 millones en ayudas dirigidas al sector agrario, correspondientes a distintas líneas de apoyo en materia de producción ecológica, modernización de explotaciones, relevo generacional, sostenibilidad ambiental y desarrollo rural, que tendrán 319 beneficiarios.

Este importe corresponde a la suma de los fondos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma, junto con el pago adicional financiado por el Gobierno de Cantabria, ha informado esta última administración.

Las ayudas para la modernización y mejora de explotaciones agrarias (LIMO) alcanzan a 91 beneficiarios, con un importe total de 2,97 millones de euros. El establecimiento de jóvenes agricultores suma 54 beneficiarios y una cantidad de dos millones, mientras que el establecimiento de nuevos agricultores alcanza a 16 beneficiarios, con un importe total de 616.000 euros.

Los planes de mejora ambiental (LIMA) benefician a nueve perceptores, con una cuantía de 314.067 euros. A ello se añaden las inversiones en servicios básicos en zonas rurales, con 12 beneficiarios y un importe total de 167.680 euros, así como las ayudas a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios, que alcanzan a 29 beneficiarios y suponen una inversión de 2,8 millones.

Dentro del bloque de producción ecológica, que suma aproximadamente un millón de euros, las ayudas a la agricultura ecológica benefician a 19 perceptores, con un importe de 34.244 euros; las ayudas a la ganadería ecológica alcanzan a 86 beneficiarios, con una cuantía total de 955.615 euros; y a la apicultura ecológica corresponden a tres beneficiarios, con un importe de 19.800 euros.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha recordado que la pasada semana ya se había hecho efectivo el pago de la ayuda de apicultura para la biodiversidad, que no está incluida en el importe anterior y cuenta con un presupuesto de 227.764 euros y 40 beneficiarios.

Susinos ha puesto en valor estas ayudas, que considera "fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones, apoyar a quienes apuestan por modelos sostenibles y asegurar el futuro del medio rural en Cantabria".