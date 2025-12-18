Cantabria inicia el pago del saldo del 90% de las ayudas directas por superficie del 2025 a casi 7.800 beneficiarios

Explotación ganadera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado el pago del saldo del 90 por ciento de las ayudas directas por superficie correspondientes a la campaña 2025, que suponen una inyección económica de casi 8,7 millones y beneficiarán a 7.782 beneficiarios.

Estos pagos corresponden a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), el pago redistributivo y la ayuda a jóvenes agricultores, y completan los anticipos ya abonados con anterioridad, ha informado en un comunicado el Gobierno.

En concreto, la Ayuda Básica a la Renta (ABRS) alcanza a 3.781 beneficiarios, con un importe que supera los seis millones; el pago redistributivo llegará a 3.789 perceptores, que recibirán más de 1,9 millones, mientras que la ayuda a jóvenes agricultores, de casi 747.000 euros, se abonará a 212.

Con este nuevo abono, el importe total de los pagos directos por superficie efectuados en la campaña 2025, sumando anticipo y saldo, asciende a casi 18,5 millones.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP), ha destacado que estas ayudas son "fundamentales" para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, especialmente en un contexto de incremento de costes y de incertidumbre para el sector.

Asimismo, ha subrayado que el pago de estas ayudas refleja "el compromiso del Gobierno con el campo y con quienes sostienen el medio rural" y ha remarcado la importancia del apoyo a la incorporación de jóvenes al sector pues, a su juicio, impulsar el relevo generacional es "clave" para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería, y que estas ayudas son una herramienta esencial para facilitar ese camino.

"Vamos a seguir trabajando para que los pagos de la Política Agraria Común se realicen con la mayor agilidad posible, contribuyendo así a la estabilidad y sostenibilidad del sector agrario", ha concluido.