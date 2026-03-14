Cantabria iniciará este año la redacción de la Estrategia contra la Obesidad

Inauguración de las III Jornada sobre Obesidad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha avanzado que durante este año su Consejería iniciará la redacción de la Estrategia contra la Obesidad, que contemplará distintos ámbitos de actuación para abordar esta enfermedad, como la prevención en la infancia, la promoción de la actividad física, la educación nutricional y la mejora de la respuesta clínica.

Así lo ha manifestado este sábado en la inauguración de la III Jornada sobre Obesidad que se celebra en el Palacio de La Magdalena de Santander, donde ha afirmado que esta enfermedad "no es un fracaso individual y necesita respuestas conjuntas".

Organizado por la Fundación y el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, este encuentro reúne a distintos profesionales de diferentes especialidades para tratar este problema desde una visión amplia.

Tras destacar la importancia de las conclusiones que salgan de este encuentro, el consejero ha insistido en que atajar la obesidad "no es solo una cuestión sanitaria; es una cuestión de la sociedad".

En este sentido, se ha referido a que, en la actualidad, hay un "desafío" de salud pública, y que existen dos opciones para actuar: por un lado, seguir tratando las consecuencias de esta enfermedad, o bien, transformar las condiciones que generan y que producen la obesidad.

"Yo creo que con la estrategia en Cantabria vamos a apostar claramente por lo segunda, sin descuidar la primera, porque en salud pública la mejor medicina siempre es la que evita que aparezca la enfermedad", ha destacado el consejero.

Y ha lamentado que, a pesar de que se conoce que este problema sanitario avanza, que afecta cada vez más a niños y adolescentes, y que está detrás de innumerables enfermedades, "seguimos gestionando las consecuencias antes que transformar las causas".

Tras la inauguración, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el doctor Javier Crespo García ha impartido la conferencia inaugural que ha versado sobre la 'Obesidad, una enfermedad en evolución'.

A continuación, el doctor Javier Escalada San Martín ha ofrecido una disertación sobre la 'Situación actual y futura del tratamiento médico del paciente con obesidad'.

La jornada concluye con dos mesas redondas: en la primera de ellas, distintos especialistas analizan en qué medida la obesidad es el origen del síndrome cardio-reno-hepato-metabólico; y la segunda tiene como eje central de la discusión las vivencias del paciente con obesidad y de su entorno, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.