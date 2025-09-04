Cantabria insta a Transportes a dejar su "pelea idiota" con Ryanair y "hacer un esfuerzo" para rebajar tasas de AENA

El consejero de Fomento cree que las ganancias de AENA dejan "algún pequeño hueco" y "margen de maniobra" para poderlo hacer

CASTRO URDIALES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado al Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, a dejar su "pelea idiota" con Ryanair y a "hacer un esfuerzo" en la política tarifaria que AENA aplica a las compañías de bajo coste para que los vuelos que ofrecen puedan seguir siendo "rentables".

Así lo ha reclamado este jueves el consejero de Fomento, Roberto Media, que cree que, en los 1.934 millones de euros que ganó Aena en 2024, un 18,6% más que en 2023, habrá "algún pequeño hueco y un pequeño margen de maniobra" que permita que el ministro pueda "apearse de una vez de ese orgullo" y tomar "buenas" decisiones en beneficio de los ciudadanos.

"Si hay una cosa que funciona como es el aeropuerto, que nos genera muchísimos ingresos y beneficios ¿por qué nos lo queremos cargar? Pues alguien desde el Ministerio lo tendrá que contestar", ha aseverado Media en declaraciones realizadas este jueves, a preguntas de los medios, en Castro Urdiales.

El consejero ha lamentado que el Ministerio haya hecho de este asunto "una batalla" y ha opinado que la empresa pública AENA, "más que para ganar dinero", "tiene que estar para prestar un servicio" que, además, es "absolutamente deficiente".

Así, ha señalado que en todos los aeropuertos regionales, no solo en el de Cantabria, "nos están abocando a que no seamos competitivos".

"Nosotros tenemos una fuerte competencia con el aeropuerto de Bilbao, mucho más grande que el nuestro, y si a nosotros nos suben las tasas no vamos a poder ser competitivos", ha ejemplificado el consejero, que ha pedido al ministro que, "de una vez por todas, se lo tome en serio".

Respecto al impacto del recorte aéreo anunciado por Ryanair para este invierno, el consejero ha destacado que, aunque la noticia es "muy mala", al 'Seve Ballesteros' "solo le han tocado" cuatro de las 36 rutas eliminadas en todo el país. Sin embargo, ha insistido en que "no estamos contentos".

Media también se ha referido a las tres rutas desde el 'Seve' que se anunciarán "en las próximas semanas", que "van a ser nuevas" y son tanto nacionales como internacionales.

Además, ha garantizado que el 'Seve Ballesteros' pasará este año del millón de usuarios.

Respecto a los datos, Media ha desmentido los aportados por la portavoz del PSOE de Cantabria y exdelegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, en los que ésta aseguraba que el 'Seve Ballesteros' ha perdido en los primeros seis meses del año más de 500.000 pasajeros.

Media ha asegurado que lo que se ha bajado son 20.000 visitantes y no medio millón como ha indicado Quiñones. "Yo no sé quién le pasa a la portavoz socialista los datos. Supongo que será el enemigo porque si hay un millón de visitantes, un millón y algo en un año, lo que han bajado son 20.000 visitantes, no medio millón. Como alarmista y catastrofista no tiene precio", ha lamentado.

Finalmente ha indicado que el 'Seve Ballesteros' es "como un avión con dos motores", uno del que tira el Gobierno de Cantabria, que "empuja", y otro, que es el Estado, que "hay veces que va a trompicones" y otras "deciden apagarle como ocurrió en estos últimos días con las negociaciones, no sólo con Ryanair y el resto de compañías que operan en nuestros aeropuertos regionales".