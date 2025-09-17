Cantabria lamenta que Puente "saque pecho" con Ryanair en lugar de "intentar apaciguar"

Trabaja para recuperar las rutas eliminadas pero advierte que "no es una decisión que se revoca al día siguiente"

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha lamentado la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el anuncio de Ryanair de eliminar un millón de plazas en las rutas que opera en los aeropuertos cántabros, ya que "lo que ha hecho es sacar más pecho" en lugar de "intentar apaciguar".

Debido a que Puente ha manifestado que otras aerolíneas cubrirán las rutas que deja Ryanair -"A rey muerto, rey puesto", dijo-, el consejero ha criticado que actúe "en plan cheche", porque "si seguimos en esa dinámica, lógicamente no van a quitar [plazas] en Madrid, ni en Barcelona, ni en los grandes aeropuertos, van a quitar en los aeropuertos pequeños".

Media ha pedido que desde el Ministerio "se lo piensen" porque "esto no es una broma" y ha criticado su "política de tierra quemada". "Nos ha costado un millón de plazas, a Cantabria 60.000 en este invierno, y espero que no nos cueste más", ha sentenciado a preguntas de los medios tras participar en la Mesa Ferroviaria.

El titular de Fomento ha recalcado que para su Gobierno (PP) y los anteriores las compañías aéreas son "aliados", porque es "básico" que el aeropuerto Seve Ballesteros que siga creciendo y eso requiere "una relación estable y de colaboración".

De hecho, ha subrayado la "excelente relación" del Ejecutivo regional con "todas" las compañías y ha reiterado que trabaja para intentar recuperar las cuatro rutas que Ryanair ha eliminado en la región, ya sea con esta aerolínea o con otras, aunque "lógicamente esta no es una decisión que se revoca al día siguiente y no nos afecta sólo a nosotros".

Finalmente, Media ha reiterado que Aena "ha ganado casi 2.000 millones en el 2024" y ha llamado a destinar "una pequeña cantidad de eso" a subvencionar las tasas o aplicarlo en un acuerdo con las compañías. "Creo que sería muy bueno para todos", ha opinado.