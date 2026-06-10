Cantabria lanza la segunda convocatoria de la OEP 2025-2026 en la Administración General con 282 plazas

Archivo - Pruebas del concurso-oposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la segunda convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 282 plazas de personal funcionario y laboral.

Tras la publicación de la orden de convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles, se ha abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, que serán por el sistema de oposición libre.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de septiembre.

A partir del mes de julio se celebrarán las pruebas de las primeras plazas convocadas de la OEP 2025-2026 para acceder, en este caso, a 103 plazas para cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, entre las que se encuentran las de bomberos forestal, operario de carreteras y auxiliar de enfermería, entre otras.

Igualmente, se están ejecutando ahora las pruebas para la cobertura de 25 plazas de bombero para los parques de emergencia autonómicos, con las que se garantizará las guardias mínimas de cuatro efectivos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que la actual oferta de empleo público en la Administración General es "una de las mayores de la última década", con un total de 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y otras 181 de promoción interna.

Se trata de una convocatoria "estratégica" para mejorar y modernizar los servicios públicos, ha destacado Urrutia, que ha incidido en la importancia de que estas plazas se convoquen por oposición para "retener talento, atraer nuevos perfiles profesionales y garantizar el relevo generacional en la Administración autonómica", ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

PLAZAS DE LA NUEVA CONVOCATORIA

El segundo bloque de convocatorias publicado este miércoles por la Consejería de Presidencia está formado por 282 plazas de las que 130 son de personal funcionario y 152 de laborales.

Respecto al personal funcionario, se convocan plazas del Cuerpo de Letrados (2 plazas), Cuerpo Técnico Superior en la rama Jurídica (13), Ingeniero Agrónomo (2) Arquitecto (1), Geografía (2), Ingeniero de Caminos (5), Ingeniero Industrial (4) e Ingeniero de Telecomunicaciones (2).

Además, se convocan plazas de Medicina (8), Medicina Familiar y Comunitaria (2), Medicina del Trabajo (3), Veterinaria (14), Cuerpo de Gestión (16), Cuerpo Técnico de Finanzas (9), Arquitecto Técnico (4), Enfermería (15), Ingeniero Técnico Forestal (2), Ingeniero Técnico Industrial (3) y Técnico de Gestión de Sistemas (4).

Igualmente, se ha abierto el plazo de solicitud para acceder a las plazas de funcionarios de Terapia Ocupacional (2), Trabajo Social (12), Técnico Auxiliar de Protección Civil (3) y de la Agrupación Profesional de Subalternos (2).

Respecto al personal laboral, se convocan las plazas de Encargado de Obras Públicas (3), Encargado de Planes Hidrológicos (2), Técnico Superior Analista de Laboratorio (2), Técnico Superior de Educación Infantil (10 plazas), Técnico Superior de Explotación Portuaria (4), Técnico Superior en Integración Social (7), Técnico de Cocina (4) y Auxiliar de Laboratorio (2).

Por último, se convocan las plazas de las categorías de personal laboral de Oficial de Oficios-Pintor (1), Operario de Maquinaria Pesada (4), Técnico de Conservación del Patrimonio Natural (2), Técnico de Explotaciones Agropecuarias (2), Técnico de Planta Hidrológica (16), Técnico Sociosanitario (79), Conductor de consejero (4), Operario de Cocina (8) y Peón Especializado (2).