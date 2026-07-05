Cantabria está este lunes en alerta por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados

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SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comarca de Liébana está este lunes, 6 de julio, en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados mientras que la Cantabria del Ebro, el centro y el Valle de Villaverde están en nivel amarillo (peligro bajo).

En concreto, en la Cantabria del Ebro en la Cantabria del Ebro se espera una temperatura máxima de 36ºC que puntualmente podría marcar los 37ºC en su extremo sur. Y en el centro y el Valle de Villaverde se pueden rondar los 35ºC.

El aviso por ola de calor comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Ya el martes, se reducirá el nivel de riesgo, ya que solo se activará la alerta amarilla en Liébana y el sur de Cantabria, por temperaturas de 34ºC.