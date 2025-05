Cantabria niega que quiera expulsar menores migrantes y achaca la polémica a "la máquina de la casquería" de Sánchez

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en una intervención on line

La consejera de Inclusión Social defiende que el Ejecutivo regional cumple con la ley y acusa a la delegada del Gobierno de "enfangar"

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cántabro ha reiterado este lunes que no ha solicitado ni ha iniciado expediente alguno para la repatriación de menores migrantes tutelados y ha insistido en que no quiere expulsarlos, algo que además de "rotundamente falso" es "imposible" pues la administración autonómica no tiene competencia para ello y se ha limitado a cumplir la normativa.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha defendido así de nuevo que el PP ha actuado desde la "legalidad" y ha vuelto a considerar que este asunto constituye una polémica "artificial", una "pirotecnia mediática que no se ajusta a la realidad" y que ha achacado a "la máquina del fango y la casquería" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este punto, ha acusado a la Delegación del Gobierno en Cantabria de "ignorancia y "atrevimiento" y a su representante, Eugenia Gómez de Diego, de "enfangar". "Es buena alumna de Sánchez. No tan buena en Derecho Internacional y de Protección del Menores", ha remachado la 'popular'.

Así, Gómez del Río ha pedido a Gómez de Diego "menos hablar, más estudiar y sobre todo, un respeto y un rigor para esos menores extranjeros no acompañados que llegan a Cantabria. Si ha recibido el mensaje después de la Conferencia Sectorial que hay que enfangar, será problema de ella. Nosotros hemos protegido, protegemos y seguiremos protegiendo a esos menores extranjeros no acompañados que llegan a Cantabria".

La también responsable de Juventud, Familia e Igualdad se ha expresado en estos términos en su doble intervención por este tema en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento, primero en respuesta a una interpelación del PRC formulada por la diputada Rosa Díaz, que se ha interesado por criterios acerca del procedimiento para solicitar la posible repatriación de 18 menores migrantes tutelados por el Gobierno, y después al contestar a una batería de preguntas del PSOE relacionadas con el tema.

Han sido realizadas por su portavoz en la Cámara, Mario Iglesias, que cree que los 'populares' han intentado hacer "una devolución en caliente". Y es que el socialista ha vinculado este asunto, que trascendió a principios de mes, con la aprobación, a finales de abril y con los votos de PP y Vox en el Legislativo autonómico, de una moción para que el Estado llegue a acuerdos para el retorno de menores migrantes.

No obstante, la 'popular' ha apuntado que no tiene "nada que ver", pues hay un oficio -sobre permiso de residencia- que estaba paralizado y sin tramitar pero que es de fecha "anterior". Y además, ha tildado de "coincidencia" que el tema haya surgido tras la Conferencia Sectorial de Infancia en la que "se puso de manifiesto que el gobierno de Sánchez no tiene una política migratoria".

CUMPLIR LA LEGALIDAD

En sus intervenciones, la consejera ha explicado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga se ha limitado a contactar con la Delegación para que recabe informe sobre las circunstancias familiares de 18 de los menores migrantes tutelados en la región -de los 26 que- a la representación diplomática del país de origen para "cumplir la legalidad, todo lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno de España".

"No hemos solicitado la repatriación, sino que valoren las circunstancias familiares por parte de la Delegación del Gobierno para, en su caso, y si así lo entienden, puedan reunificarse" con sus familiares, ha aclarado Gómez del Río. "No queremos que los traten como mercancía, queremos que actúen, que hablen con los países de origen, que sepan por qué han venido esos menores. Da usted por sentado que esos menores vienen aquí voluntariamente", ha añadido, para indicar también al parlamentario del PSC que "muchos son fruto de la mafia".

Con todo, la titular de la Consejería ha afirmado que no ha dicho "ni una mentira" frente a las "cientos" de ellas que ha escuchado -según ha comparado- a los socialistas, a los que ha recriminado que estén tratando a estos menores "como una moneda de cambio, con Junts, con Canarias y con quien sea, con tal de mantenerse en el poder".

Al hilo de lo anterior, y tras aclarar que no se pueden tramitar los permisos de residencia en tanto en cuanto no se tenga determinada la edad de los migrantes, ha asegurado que es "falso" que "nunca" se haya tramitado un expediente de reunificación de menores tutelados en la comunidad autónoma, pues sí se llevaron a cabo cuatro repatriaciones en 2006, cuando el PSOE dirigía Cantabria con el PRC, según se desprende de una memoria del Gobierno de entonces, y también hubo un caso en 2018, de acuerdo con la Memoria de la Fiscalía de ese año.

Así las cosas, Gómez del Río ha rechazado los "bulos" de quienes "solo buscan la protección e interés superior de Pedro Sánchez", extremo que ha contrastado con la labor del actual Ejecutivo regional, que va a "seguir trabajando pico y pala para proteger el interés superior del menor", ha concluido.