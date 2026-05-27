Cantabria organiza una jornada de trabajo para financieros de los servicios de salud de las ccaa

El consejero de Salud, César Pascual, asiste a la apertura de la jornada de trabajo de los directores financieros de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha organizado una jornada de trabajo para financieros de los sistemas de salud de las comunidades autónomas en el Palacio de la Magdalena con el objetivo de abordar cómo innovar, ya que "buena parte del futuro de los sistemas sanitarios se va a decidir en expedientes de contratación".

Así lo ha manifestado el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, para quien innovar en la contratación es una necesidad, ya que, "si se trata de resolver problemas del siglo XXI con reglas mentales del siglo XX, vamos a fracasar".

Por eso, uno de los objetivos de la jornada y de los propios gestores es acercar aún más el lenguaje financiero al lenguaje clínico para que "la eficiencia no compita con la asistencia, el control no estrangule la innovación y el presupuesto deje de ser una frontera y se convierta en una herramienta de transformación", según el consejero.

Junto a Pascual han dado la bienvenida a la sesión, la directora de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Leticia López, y la responsable de AstraZeneca, Ana de la Mora. El evento ha sido organizado por la Consejería de Salud, el SCS y la Fundación Marqués de Valdecilla y el patrocinio de AstraZeneca, ha informado el Gobierno.

La jornada de trabajo se ha desarrollado durante toda la mañana y en ella se ha analizado la evolución y los retos de la contratación pública en sanidad y aspectos concretos, como el uso estratégico de la contratación, la compra pública innovadora, la planificación, la estandarización de pliegos, la incorporación de criterios de valor de calidad, así como la digitalización y problemas prácticos.

El segundo bloque se ha centrado en la sostenibilidad financiera y el control del gasto sanitario, poniendo el foco en el marco de la estabilidad presupuestaria, el seguimiento del gasto, especialmente el farmacéutico y tecnológico, los indicadores clave y las medidas necesarias para corregir las posibles desviaciones.

Ambos bloques están concebidos como un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje común orientado a identificar buenas prácticas y avanzar de forma coordinada en los desafíos que comparten los sistemas económicos de los distintos sistemas de salud.