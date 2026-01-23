Cantabria paga 117.600 euros a la flota afectada por la paralización temporal de la actividad pesquera

Imagen de archivo de la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, en el puerto de Colindres - GOBIERNO
SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha abonado un total de 117.663 euros en ayudas a armadores y tripulantes de buques pesqueros con puerto base en Cantabria afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera.
Estas compensaciones han beneficiado a siete barcos y a 20 tripulantes, una vez finalizado el proceso de tramitación y comprobación de requisitos, según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.
Las ayudas tienen como fin compensar las pérdidas económicas derivadas de la parada temporal de la actividad pesquera, adoptada en el marco de las medidas de protección de los cetáceos y de la sostenibilidad de los recursos marinos. La convocatoria está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.
Con este pago, el Ejecutivo autonómico da por concluido el procedimiento de estas ayudas y reitera su "compromiso" con el sector pesquero de Cantabria, así como con la adopción de medidas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de su entorno natural.