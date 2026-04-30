Cantabria participará por primera vez en BioCultura Barcelona con ocho productores

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, recibe a los ocho productores cántabros que participarán en la 32ª edición de BioCultura Barcelona - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria participará por primera vez en BioCultura Barcelona, cuya 32ª edición se celebrará del 7 al 10 de mayo en La Farga de L'Hospitalet, y a la que acudirán ocho productores de la comunidad.

Se trata de La Flor de Limón, Ecológicos de Cantabria, Conservas El Caballito del Cantábrico, Forestaciones Los Llanos (Forberry), Salsasón, Sidra Somarroza, Nueces La Colina y Comounamanzana, todos ellos vinculados a modelos de producción sostenible, ecológica y de pequeña escala, con un alto valor añadido.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha recibido a los participantes regionales en este evento de referencia nacional en el ámbito de la producción ecológica y consumo responsable.

Durante el encuentro, Susinos ha puesto en valor la presencia de estas empresas en la feria, subrayando que supone "un paso importante para dar visibilidad al sector ecológico de Cantabria en uno de los principales escaparates del país".

Asimismo, ha destacado que esta participación permite "mostrar la calidad, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que caracteriza a nuestros productores".

Estas empresas acudirán bajo el paraguas de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), organismo dependiente de la Consejería, y en el marco de la marca 'Sabe a Norte', que agrupa los productos de calidad diferenciada de Cantabria y que tiene como objetivo reforzar su reconocimiento, prestigio y confianza entre los consumidores.

BioCultura Barcelona reunirá en esta edición a cerca de 300 expositores y más de 250 actividades paralelas, consolidándose como un referente en sectores como la alimentación ecológica, la cosmética bio, la moda sostenible, la bioconstrucción o el ecoturismo.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CANTABRIA

Durante su intervención, la consejera ha destacado el buen momento que atraviesa el sector ecológico en la comunidad autónoma, señalando que la producción ecológica en Cantabria "continúa en un crecimiento sólido y sostenido".

En este sentido, ha indicado que actualmente la región cuenta con alrededor de 250 operadores certificados y cerca de 3.500 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica.

Además, ha puesto en valor la capacidad productiva del sector, destacando los 4,5 millones de litros de leche ecológica, 36.500 kilogramos de queso, 54.000 kilogramos de yogur, 34.000 docenas de huevos y más de 20.500 kilogramos de miel ecológica, así como el crecimiento de las industrias transformadoras, que "aportan diversidad, innovación y mayor valor al producto final".

Susinos ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria con este modelo productivo, destacando que la Consejería "impulsa cada año el sector mediante líneas de apoyo específicas para la producción ecológica", incluyendo ayudas agroambientales, medidas del Programa de Desarrollo Rural y subvenciones destinadas a la transformación, comercialización y modernización de las explotaciones.

Finalmente, ha señalado que esta participación en BioCultura Barcelona supone "una oportunidad estratégica para posicionar los productos cántabros en nuevos mercados y seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo rural sostenible, competitivo y alineado con las demandas actuales del consumidor".

Al acto también han asistido el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y el director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), Juan Luis Centeno.