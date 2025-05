Cantabria pide a Planas que interceda para que "cesen las presiones y hostilidades" a las comunidades loberas

La comunidad insiste al MAPA en la necesidad "urgente" de articular ayudas para la flota de pesca artesanal de verdel

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, ha solicitado al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que, como representante de los ganaderos, interceda ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que "cesen las presiones y hostilidades" a las comunidades loberas.

Unas comunidades que "lo único que estamos intentando llevar a cabo es el necesario control poblacional con total transparencia", ha subrayado, así como que, en el caso de Cantabria, el Plan de Gestión fue avalado por el Tribunal Supremo, ha recordado al ministro en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada este lunes en Madrid.

Además, Susinos ha defendido que, "como los ataques se van a seguir produciendo", las comunidades necesitan "ayuda para seguir mejorando las medidas preventivas ya existentes y apoyo económico del Gobierno central para indemnizar los daños en los animales".

Por otra parte, Susinos también ha reiterado en la Conferencia Sectorial de Pesca, igualmente celebrada hoy bajo la presidencia de Planas, la necesidad de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) articule de manera "urgente" ayudas para paliar la "desastrosa" campaña del verdel en la flota de pesca artesanal de Cantabria.

En este sentido, la consejera ha destacado que "siempre se habla de sostenibilidad en la pesca marítima, de la aplicación de las nuevas tecnologías y del relevo generacional, pero no hemos oído nada sobre la rentabilidad del sector pesquero y algunos segmentos de la flota" pues, a su juicio, "sin rentabilidad no hay sostenibilidad y es el momento de pasar de las palabras a los hechos".

Susinos ha recordado que no es la primera vez que se dirige al ministro sobre esta cuestión, pues ya lo ha hecho en otras reuniones telemáticas y por carta, además de que llevó la reivindicación ante el nuevo comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Costas Kadis.

Porque, a juicio de Susinos, se trata de una situación "muy grave", dado que en la flota artesanal de artes menores de Cantabria trabajan más de 200 personas. "70 barcos que se encuentran amarrados en puerto, prácticamente desde la primera semana de la costera, por la escasez de verdel, y supone un gran problema, ya que de esta campaña depende entre un 60 y un 70% de sus ingresos anuales", ha recordado en un comunicado.

La responsable cántabra ha insistido en que, aunque este tema no figuraba entre los puntos del orden del día de la Conferencia de Pesca, "es urgente que lleguen ayudas inminentemente" y, si el Gobierno central no responde, "lo haremos nosotros, porque no dejaremos abandonado a un sector que es clave para nuestra economía, viendo cómo hay familias que se encuentran desesperadas".

En esta misma materia, Susinos también ha pedido que la futura Política Pesquera Común "pueda adaptarse a la vida diaria de los pescadores" con mejoras en la seguridad, modernización de la flota o minimización de la burocracia, además de centrarse en que no desaparezca el FEMPA por otras financiaciones de carácter nacional que, en su opinión, "traería desigualdades con otros países de la Unión Europea", entre otras medidas.

30 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL FEGA

Además, la consejera ha asistido en Madrid al acto conmemorativo con motivo del treinta aniversario del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que ha tenido lugar en la propia sede con la presencia de Planas.

Precisamente, y para conmemorar también su creación, María Jesús Susinos ha anunciado que del 26 al 28 de mayo tendrán lugar unas jornadas sobre los fondos agrícolas, que incluyen diversas mesas redondas y talleres, en la Biblioteca Central de Cantabria.

En el mes de diciembre se cumplirán 30 años desde que en 1995 se creara el FEGA, después de la fusión de dos organismos autónomos con competencias en materia de agricultura, el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) y el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA).

Para conmemorar este aniversario se han programado diferentes actos a lo largo de 2025 dirigidos al sector, a la administración, a la Unión Europea, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto.