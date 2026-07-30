Cantabria presentará "estos días" la reclamación al MITECO del gasto de retirar el alga asiática en Noja

Visita del consejero y la alcaldesa de Noja a la playa de Trengandín - GOBIERNO DE CANTABRIA

COMILLAS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria presentará "estos días" la reclamación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigirle que se haga cargo de los gastos de la retirada del alga asiática invasora de la playas de Noja y de su posterior tratamiento el año pasado, una suma que asciende a 600.000 euros y que el MITECO no afrontó "a pesar de ser de su competencia".

Y "todo hace parecer que tampoco quiere pagar este año", ha advertido el Ejecutivo regional, dispuesto a "defender los intereses de Cantabria. Porque hoy le esta tocando a Noja, pero mañana le podría tocar a cualquiera de nuestras localidades costeras y para nada podemos dejar a nuestros ayuntamientos solos", ha avisado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media.

En declaraciones a los medios en Comillas, ha comentado que este verano la problemática es "muchísimo peor todavía que la del año pasado", porque además de llegar "primero" el alga asiática a los arenales, lo está haciendo en "cantidades grandísimas".

Como ejemplo, Media ha señalado que su departamento, en un solo día, ha llegado a recoger casi 1.400 toneladas de esta especie invasora, lo que es un "verdadero disparate".

Ha señalado también que ha habido una jornada en la que, recién limpiada la playa, a media mañana había ya "más de un metro de algas" a lo largo de todo el arenal de Trengandín, ya llegando a la de Helgueras. Además, en la de Ris, aunque "hay poco", también hay presencia en algunas zonas. Y además de lo que se acumula en la arena, aguas adentro el mar está "absolutamente lleno" de algas.

Se trata, según el consejero del ramo, de un "problema medioambiental gravísimo" y ha señalado que en localidades donde el turismo es tan importante, como Noja --que tiene una población de unos 100.000 habitantes en verano-- no se puede "dejar abandonado al Ayuntamiento".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno cántabro aprobó hace unos días, por segundo año consecutivo, una declaración de emergencia para poder limpiar el alga de la playa de Trengandín, a pesar, como ha insistido, de que no es una competencia del Ejecutivo regional, sino del Ministerio que dirige Sara Aagesen.

Al respecto, ha indicado que hace unos días escribió al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y aún sigue esperando su respuesta.

COMPETENCIA DEL MINISTERIO.

El consejero ha remarcado que en una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 2022 se aprobó una estrategia de control de este alga que establecía que la retirada y tratamiento le corresponde "en exclusiva" al Ministerio.

"Espero que se hagan cargo de ello y asuman su competencias", ha deseado Media, porque "esto de decir que es una limpieza de playas y enchufársela al ayuntamiento de turno, no procede".

Además de liderar la retirada del alga, el Gobierno trabaja con el Instituto de Hidráulica para ver si se puede dar algún tipo de uso a esta especie y así "minimizar" los costes.