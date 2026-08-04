Cantabria presentará un plan con plazos detallados para los municipios con sentencias de derribos

Reunión entre el consejero y representantes de AMA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria presentará en septiembre u octubre un plan de actuación detallado sobre las sentencias de derribos en la comunidad que incluirá a todos los ayuntamientos afectados --Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero-- y recogerá plazos concretos para que se conozcan los avances de los trámites correspondientes.

Así lo ha anunciado este martes en declaraciones a los periodistas el consejero de Vivienda, Roberto Media, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña. El encuentro se ha producido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que conlleva el derribo de 134 viviendas que estaban pendientes de legalización.

Según ha avanzado Media, el Consejo de Gobierno aprobará este jueves la firma de un convenio con el Consistorio de Argoños por el que el Ejecutivo hará frente de aquellas viviendas afectadas que son de exclusiva competencia municipal como cooperador con el Ayuntamiento, con el fin de que los propietarios "tengan mucha más garantía". Está previsto que el documento sea debatido este miércoles en el Pleno municipal para su aprobación.

Por otra parte, durante el encuentro el consejero ha informado a los afectados que el Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento, ha decidido que no recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del TSJC tras analizar "todas las posibilidades jurídicas".

De este modo, ha reiterado que el Ejecutivo va a empezar a trabajar en la aplicación de los convenios firmados con los afectados que deberán de elegir entre viviendas de sustitución o indemnización. Al respecto, este sábado tendrá lugar una reunión con los vecinos.

En cuanto a las urbanizaciones de La Llana 1 y 2, Media ha detallado que en La Llana 1, con 89 viviendas afectadas, está ya contratada la tasación de las mismas y, entre esta semana o la que viene, empezarán las visitas para que los propietarios decidan por una de las dos opciones.

Y respecto a La Llana 2, ha indicado que ya está adjudicado el proyecto constructivo para las viviendas de sustitución, seis en total, y que se está tramitando la indemnización de una. Una vez se tengan los proyectos constructivos, se licitarán las obras para que "estén este mismo año en marcha", ha dicho Media.

Por su parte, en la urbanización Pueblo del Mar (78 viviendas), que ya estaba afectada por la sentencia que anulaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, hay once propietarios que quieren vivienda de sustitución y tres que optan por la indemnización. Quedan así 50 por consultar y que también se ven afectadas por la nueva sentencia.

El también titular de Fomento ha indicado que el Ejecutivo ha adquirido ya una parcela para levantar las viviendas de sustitución y que va a lanzar un nuevo concurso para comprar otra más en el centro de Argoños con capacidad para acoger todas las que son necesarias.

Por último, ha reafirmado el compromiso del Gobierno y de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en "no alargar más el sufrimiento de todos los vecinos que se han visto afectados en Argoños" y ha sostenido que, "cueste lo que cueste", se va iniciar la aplicación de los convenios. "Vamos a cumplir la palabra dada", ha aseverado.