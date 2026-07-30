Cantabria, quinta CCAA donde más sube el precio del alquiler en el segundo trimestre, un 5,5% en relación al primero

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SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de los alquileres en Cantabria se ha situado en junio en los 14,06 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un 0,8 por ciento más que un año antes, pero un 5,5% por encima del que había a cierre del primer trimestre, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

El incremento trimestral en Cantabria es el más bajo detectado en este periodo desde 2021, aunque es significativamente superior al experimentado en el conjunto nacional (+0,1%) y es el quinto más elevado de las comunidades autónomas.

En cuanto al precio de los alquileres en Cantabria, se sitúa en una cifra muy próxima, aunque todavía inferior, a la media nacional, que es de 14,79 euros/m2 al mes y es el séptimo más elevado de las comunidades autónomas.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha destacado que Cantabria "mantiene una evolución del alquiler más intensa que la media nacional" a la vista del incremento trimestral experimentado, aunque "este dinamismo no tiene todavía un reflejo equivalente en términos interanuales, donde el crecimiento se limita al 0,8%, lo que indica una evolución más contenida a largo plazo".

Matos ha señalado que los datos "muestran un mercado cántabro que ha recuperado impulso durante el último trimestre, pero que mantiene una evolución más moderada que otros territorios con mayores tensiones acumuladas".

MUNICIPIOS

Por su parte, en Santander, la capital, los precios crecieron un 1,2% en términos trimestrales y un 9,1% en relación a hace un año, hasta situarse en los 13,45 euros/m2 al mes.

Otros municipios cántabros han experimentado subidas más intensas que la de Santander, tanto en términos trimestrales como anuales.

Así, por ejemplo, en Castro Urdiales los precios de los alquileres han escalado un 40,1% en relación al primer trimestre y un 20,3% respecto a hace un año, hasta los 18,02 euros/m2 al mes.

Un precio mayor registran en Laredo, de 20,53 euros/m2 al mes, tras subir un 8,7% en términos trimestrales y un 1,4% en relación a junio de 2025.

Por su parte, Torrelavega ha experimentado una intensa subida trimestral (+19,4%), aunque en términos anuales el ascenso ha sido del 8,2%. El precio se sitúa en los 12,57 euros/m2 al mes.

Por su parte, en Noja los precios llegan a los 14,89 euros/m2 al mes; en Santoña a los 12,47 euros/m2, y en Suances a los 11,4 euros/m2.