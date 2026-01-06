Cantabria, quinta provincia con más aumento de las ventas para el Sorteo de 'El Niño' (+5,42%), hasta 13,49 millones

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

Este incremento ha cuatriplicado el experimentado a nivel nacional (+1,24%)

SANTANDER/MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Sorteo Extraordinario de Lotería de El Niño ha facturado este año en Cantabria casi 13,49 millones, lo que representa un 5,42 por ciento más que la edición del pasado año, según los datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

En el conjunto del país, las ventas para este sorteo, que se celebra este martes a partir de las 12.00 horas, han aumentado un 1,24% con respecto al año anterior, alcanzando una facturación total de 864,68 millones de euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de El Niño ha sido de 22,72 euros en Cantabria y de 17,6 euros a nivel nacional.

El aumento de ventas refleja, según el operador público, la fidelidad de los jugadores y el arraigo de la tradición del 6 de enero en todo el territorio nacional.

Por comunidades, Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32%) y Andalucía encabeza la facturación por comunidades (128,1 millones de euros).

A la comunidad andaluza le siguen la Comunidad Valenciana, con 122,9 millones, y la Comunidad de Madrid, con 116 millones aproximadamente. Cataluña, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Si bien, no todas las autonomías experimentaron subidas. Canarias registró un descenso del 2,20% en las ventas, mientras que la Comunidad Valenciana cayó un 2,05%. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en León, provincia afortunada con el 'Gordo' del Sorteo de Navidad, donde las ventas han subido un 23,9%, seguida ya a distancia por Zamora (+9,01%); Coruña (+6,02%); Lugo (+5,62%) y, en quinta posición, Cantabria con el citado crecimiento del 5,42%.

Del otro lado, se han registrado descensos en trece provincias, con Gerona (-3,99%), Valencia (-3,91%) y Las Palmas (-3,14%) con las caídas más pronunciadas.

También han descensido en La Rioja (-2,18%); Castellón (-1,41%); Santa Cruz de Tenerife (-1,4%); Murcia (-1,2%); Lérida (-0,77%); Barcelona (-0,41%); Córdoba y Navarra, ambas con una caída del -0,39%, Soria (-0,36%) y Baleares (-0,23%).

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora. Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.