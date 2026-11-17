(I-D) El ministro de Hacienda, Arcadi España; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Dig - Jesús Hellín - Europa Press

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria recibirá 2.907 millones de euros de las entregas a cuenta, "la mayor financiación de su historia", y un 8,3 por ciento más que en este 2026.

Así lo ha destacado la Delegación del Gobierno en la comunidad después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de 2027 de las comunidades autónomas y las entidades locales con el objetivo de adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio.

Ha detallado que si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total para Cantabria se eleva hasta los 3.098,6 millones, es decir, un 11,4% más que la recibida este año.

"Nunca el gobierno cántabro había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia", ha indicado la institución que dirige el socialista Pedro Casares.

En conjunto, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas en el próximo año llegarán a la cifra "récord" de 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026.

Se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación. Se trata de un 9,1% más que en 2026.

El ministro Arcadi España ha resaltado que la aprobación de esta medida "garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales" y también muestra "el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar", ya que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación dependen de las comunidades autónomas.

Además, el titular de Hacienda ha señalado que el incremento de los recursos para los territorios se debe a la mejora de los ingresos como consecuencia de "la buena marcha" de la economía española, que crece por encima de la media de la UE, y al dinamismo del empleo con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Real Decreto-ley también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las entidades locales, que recibirán la cifra "récord" de 31.826 millones de euros, un 8,8% superior a las transferidas en 2026.

Si se incluye la previsión de liquidación del sistema de 2025, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5%.

De esta forma, el Gobierno también muestra su compromiso con la mejora de la financiación de las corporaciones locales, lo que les permitirá mantener y elevar el nivel de calidad de la prestación de los servicios públicos básicos, ha concluido.