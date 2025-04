Cantabria reclama al Estado que acepte la oferta por los casi 50.000 m2 del polígono La Vega de Reinosa

REINOSA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reclamado al Ministerio de Industria que facilite la venta de las parcelas que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) posee en el polígono La Vega de Reinosa y acepte la oferta "inmejorable" de compra de casi 50.000 metros cuadrados que ha realizado el Ejecutivo autonómico, a través de SICAN, para poder después comercializar ese suelo "a precio de mercado".

Y es que SEPES, entidad dependiente del Gobierno de España, ha rechazado en enero la oferta cursada a finales del pasado año por el Gobierno de Cantabria para adquirir 48.800 metros cuadrados que están sin comercializar en el polígono campurriano. Una oferta de la que el Ejecutivo regional informó en noviembre y para la que había incluido en los presupuestos de Cantabria de este 2025 una partida de dos millones de euros.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, tras reunirse con los alcaldes de la comarca de Campoo y visitar el polígono de La Vega en el que la Administración autonómica quería adquirir el suelo aún sin comercializar para ponerlo a disposición del tejido productivo a un precio "similar" al de Aguilar de Campoo (Palencia).

Arasti ha señalado que el precio en este polígono campurriano propiedad de SEPES se comercializa el metro cuadrado a 50 euros mientras que, muy cerca, en Aguilar de Campoo está a 35 euros/m2, una diferencia del 42%.

"El precio en La Vega no es el precio de mercado y, por ello, hemos hecho esa oferta a SEPES para que el Gobierno de Cantabria, a través de SICAN, adquiriese la totalidad de la parcela que todavía está en comercialización", ha dicho, pero la sociedad estatal lo ha rechazado.

La oferta realizada por la Administración regional, ha detallado, consistía en un precio de 35 euros/m2 sumandos ya los gastos de compra de la tasa de retorno, para alcanzar así el precio de referencia de la zona.

"En enero hemos recibido contestación de SEPES rechazando la oferta", ha dicho el consejero que, precisamente, ha informado a los alcaldes de Campoo de este extremo, pese al cual el Gobierno cántabro no renuncia a "continuar dialogando" con la sociedad estatal.

Arasti ha considerado que la oferta realizada por Cantabria es "inmejorable" y que al precio de 50 euros/m2 de SEPES es "imposible comercializar" los terrenos del polígono de La Vega cuando en Aguilar de Campoo se ofrecen a 35 euros, con unas instalaciones, además, en "mejores condiciones".

Aunque el Gobierno de Cantabria está "abierto" a mantener nuevas reuniones con SEPES, el consejero cree que es la sociedad del Estado la que tiene que "mover esa posición" que "está imposibilitando que ese suelo" del polígono de Reinosa "pueda ser comercializado en los últimos años".

Además, tal y como ha hablado con los alcaldes de Campoo y empresarios de la zona, es necesario que el suelo en el polígono sea "el de mercado" y también se requieren "obras de rehabilitación" para que esta área industrial esté "en las mismas condiciones que otras"; unas obras que el Ejecutivo estaría "dispuesto" a realizar a través de SICAN o "que las haga SEPES".

Arasti ha considerado que la sociedad del Gobierno de España "no está siendo consciente de que el precio de venta en el polígono de Reinosa no es de mercado" y "no darse cuenta de esa evidencia le impide, lógicamente, tomar unas decisiones razonables".

ESFUERZOS PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD

Por otro lado, el consejero ha destacado los esfuerzos realizados por el Gobierno para impulsar la actividad comercial del polígono industrial La Vega de Reinosa, desde coordinar reuniones de trabajo con alcaldes y empresarios de la zona para definir estrategias y planes de apoyo hasta llegar a formalizar esa oferta al SEPES.

También se ha referido al incremento experimentado esta legislatura en las ayudas que la Consejería de Industria destina a la reindustrialización de Campoo, en más de un 15% en el último año, y el trato especial que tiene esta comarca, junto a la del Besaya y los municipios en riesgo de despoblamiento, a la hora de ofrecer a las empresas que inviertan en esos territorios una mayor cuantía de subvención en distintas líneas de ayudas.

El consejero ha estado acompañado en la visita por los alcaldes de Reinosa, José Luis López; de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, y de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez, así como por los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Reinosa.

Todos ellos, según ha informado el Gobierno, han coincidido en destacar el apoyo mostrado por el Ejecutivo regional para impulsar el polígono La Vega con una oferta de compra de las parcelas del SEPES que "es la mejor" que se puede ofrecer para lograr reactivar la actividad industrial del polígono y competir "de igual a igual" con las condiciones que se ofrecen en el de Aguilar de Campoo.