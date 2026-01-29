Cantabria reclama incluir la fundición dúctil en el futuro reglamento europeo del acero en apoyo a Saint Gobain

Saint Gobain. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha trasladado a los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo la "importancia estratégica" de incluir la fundición dúctil en el futuro reglamento europeo de la sobrecapacidad global en la producción de acero.

El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Industria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/) y su oficina en Bruselas, ha intensificado en las últimas semanas su acción institucional en el Parlamento Europeo para "proteger el empleo y garantizar el futuro de empresas estratégicas de la región", como Saint Gobain PAM España, ante "la creciente competencia desleal y los desafíos que afronta la industria europea".

Esta actuación responde a la "preocupación creciente" por el impacto de las importaciones procedentes de países como India y China, que "amenazan la estabilidad" de un sector clave para la autonomía industrial europea y para el empleo en Cantabria, donde Saint Gobain PAM cuenta con un centro productivo ubicado en Santander y genera más de 600 puestos de trabajo directos e indirectos, ha señalado el Gobierno cántabro en nota de prensa.

Así, el Ejecutivo regional ha solicitado a los eurodiputados su apoyo para aprobar unas enmiendas que buscan garantizar la coherencia entre las obligaciones europeas que "ya afectan al sector", y corregir la omisión inicial que dejó fuera del reglamento a productos de fundición dúctil "plenamente considerados" como productos siderúrgicos por la Comisión Europea.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha trasladado la "importancia estratégica" de que el Parlamento Europeo respalde la inclusión de dichos productos en el ámbito del futuro reglamento, dado que se trata de un sector "clave" para el empleo industrial y la autonomía estratégica europea, con un impacto "muy directo" en la región a través de Saint Gobain PAM España.

Con este fin, ha indicado que se están programando reuniones "al más alto nivel" en la Unión Europea para trasladar la problemática de las empresas y reivindicar que Europa debe actuar "con firmeza y determinación" para proteger su industria frente a la competencia desleal.

De esta forma, el Gobierno de Cantabria, que apuesta por un modelo productivo basado en la innovación, la calidad y el empleo estable, ha reiterado que la defensa de la industria regional es una "prioridad absoluta", por lo que ha exigido a Europa que garantice unas "condiciones de competencia justas y mecanismos eficaces" para evitar la deslocalización y la pérdida de tejido industrial.

"Cantabria no va a permanecer impasible ante amenazas que ponen en riesgo nuestra capacidad productiva, nuestros empleos y la autonomía industrial de Europa", ha subrayado Arasti, que ha avanzado que la comunidad autónoma "va a seguir trabajando sin descanso para proteger cada empleo, cada centro de producción y cada empresa que forma parte de nuestra identidad industrial".