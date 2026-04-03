Cantabria reconoce a La Huerta de Chaves, primer productor que incorpora el sello 'Sabe a Norte'

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, recibe al primer productor que ha incluido 'Sabe a Norte' en sus embalajes . - NACHO ROMERO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria, ha recibido a los propietarios de La Huerta de Chaves, Gisela Alonso Sainz y Fernando Chaves Prado, primer productor que incorpora en su etiquetado el distintivo oficial de la marca de calidad diferenciada 'Sabe a Norte'.

Durante el encuentro, Susinos ha destacado "el compromiso, el esfuerzo y la autenticidad de proyectos que nacen desde el territorio y que apuestan por la calidad desde el origen", y ha subrayado que el sector agroalimentario cántabro es "clave" para el desarrollo rural, la generación de empleo y la proyección de la identidad gastronómica, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La consejera ha señalado que iniciativas como La Huerta de Chaves representan un modelo de éxito basado en la producción artesanal, el control total del proceso y la apuesta por variedades locales, y ha subrayado que la marca 'Sabe a Norte' "nace precisamente para reconocer y visibilizar este tipo de proyectos".

La consolidación de la marca 'Sabe a Norte' como paraguas de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada de Cantabria se ha materializado con la publicación del Decreto 77/2025, de 6 de noviembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 13 de noviembre.

Este distintivo está dirigido tanto a productores, elaboradores y transformadores de productos agroalimentarios y pesqueros que respondan a la definición de calidad diferenciada, como al sector hostelero, que podrá adherirse si cumple los requisitos establecidos, entre ellos un volumen anual de compras superior a 3.000 euros en productos certificados.

El proceso de inscripción permanece abierto de forma permanente a través de la web oficial: https://www.sabeanorte.com/inscripcion-sabe-a-norte.

Susinos ha explicado que "ya se han resuelto favorablemente las primeras solicitudes y el sello comienza a verse en el mercado, lo que supone un paso clave en la implantación de la marca".

Para el Gobierno de Cantabria, el reconocimiento a La Huerta de Chaves como primer productor en etiquetar 'Sabe a Norte' "marca el camino para otros productores".

"Apostar por la calidad diferenciada es apostar por el futuro del sector, por el desarrollo rural y por mantener viva la esencia de nuestros productos", ha concluido la consejera.

LA HUERTA DE CHAVES

La Huerta de Chaves es un proyecto agroalimentario que ha iniciado su andadura este año y que destaca por su modelo de producción integral.

Sus impulsores, Begoña Chaves Prado, Fernando Chaves Prado y Gisela Alonso Sainz, controlan todo el proceso, desde la siembra hasta la elaboración final. Este control total permite garantizar la calidad y conocer en todo momento el origen del producto.

Uno de los pilares del proyecto es la recolección en el punto óptimo de maduración que, según han detallado, se centra en recoger el pimiento y el tomate cuando están en su mejor momento, aunque eso suponga asumir pérdidas por climatología.

El proceso de elaboración mantiene métodos tradicionales, como el asado de los pimientos en parrilla con carbón vegetal, sin recurrir a procesos industriales agresivos.

Su producto estrella son los pimientos de Isla, una variedad con gran tradición en Cantabria, pero con una temporada muy limitada. Precisamente, uno de los objetivos del proyecto es alargar su disponibilidad a lo largo del año mediante la conserva artesanal.

En este sentido han detallado que, dado la temporada del pimiento es muy corta, apenas dos meses, "con nuestras conservas conseguimos que se pueda disfrutar durante todo el año sin perder su esencia".

Aunque se trata de su primer año de actividad y la producción ha sido limitada, el proyecto ya está en fase de crecimiento. Para la próxima campaña, prevén triplicar la producción, alcanzando unas 30.000 plantas.

Actualmente, la empresa está formada por los tres socios fundadores y una trabajadora de confianza, con previsión de ampliar el equipo en función de la evolución del proyecto.

Su catálogo incluye pimientos asados en su jugo, pimientos fritos con ajo, mermeladas de pimiento rojo y verde, tomate artesanal y nuevas propuestas en desarrollo, como elaboraciones gourmet y productos de valor añadido.

Además, cuentan con página web propia (wwww.lahuertadechaves.es) y han comenzado a dar sus primeros pasos en la distribución comercial con la introducción de su oferta en varios locales de Cantabria.